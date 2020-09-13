原标题：国防部新闻发言人吴谦就美国防部发布2020年《中国军事与安全发展报告》发表谈话

新华社北京9月13日电（记者梅世雄）国防部新闻发言人吴谦9月13日就美国防部发布2020年《中国军事与安全发展报告》发表谈话。他说，这是美方抹黑污蔑中国和中国军队的又一例证，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

吴谦说，北京时间9月2日，美国国防部发布2020年度《中国军事与安全发展报告》，肆意歪曲中国共产党和中国军队关系，曲解中国国防政策和军事战略，渲染所谓“中国军事威胁”，妄议中国国防和军队现代化发展，在国防开支、核政策、台湾等问题上无端指责。这是美方抹黑污蔑中国和中国军队的又一例证，美方连续20年发布此类报告是赤裸裸的霸权行为和挑衅行径，严重损害中美两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对，并向美方提出严正交涉。

吴谦表示，中国人民解放军是中国共产党领导下的人民军队。《中华人民共和国宪法》明确规定：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中华人民共和国的武装力量属于人民。坚持党对军队的绝对领导，是人民军队永远不变的军魂。作为中国共产党缔造和领导的武装力量，中国人民解放军的建军宗旨始终是全心全意为人民服务，为实现民族独立、人民解放作出巨大牺牲，在经济建设、应对重大自然灾害、保卫人民生命财产安全中作出突出贡献。

吴谦说，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略。中国的军力发展完全是出于维护国家主权、安全和发展利益的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。中国武器装备的发展建设，始终坚持独立自主、自力更生、自主创新的原则，主要依靠自己的力量进行研制和生产。中国军队走向世界，给世界带来的是安全而不是威胁，是机遇而不是挑战。中国军队始终是维护世界和平的坚定力量，近年来越来越多地执行维和、护航、救灾等海外军事任务。新冠肺炎疫情发生以来，中国军队通过互致信函、互通电话、开展抗疫经验视频交流以及医疗物资援助等方式积极推动国际军事合作，以实际行动承担大国责任履行国际义务。

吴谦说，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。造成当前台海形势紧张的根本原因，是民进党当局妄图挟洋自重、以武拒统，是外部反华势力企图“以台制华”、分裂中国。我们必须严正指出，搞“台独”就是死路一条。如果有人胆敢试图把台湾从中国分裂出去，解放军将采取一切必要措施，坚决挫败任何干涉中国内政、破坏台海和平稳定的图谋和行径，坚决捍卫国家主权和领土完整。

吴谦表示，20年来，美方非法对伊拉克、叙利亚、利比亚等国发动战争和军事行动，造成的死亡人数超过80万，数千万人流离失所。多年来的事实证明，美方才是地区动乱的始作俑者、国际秩序的违反者、世界和平的破坏者。国际社会对此早有公论。美方不反思自己，反而发表所谓报告对中国正常的国防和军队建设妄加评论，对中方维护主权和安全利益的正当行为说三道四。我们要求美方客观理性看待中国国防和军队建设，停止发表错误言论和有关报告，以实际行动维护两国两军关系健康发展。

吴谦说，中国军队将忠实践行人类命运共同体理念，坚定维护联合国宪章宗旨和原则，积极开展地区安全合作，及时提供国际公共安全产品，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

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