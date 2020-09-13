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专访：欧盟期待与中国加强多领域合作——访波恩大学全球研究中心主任辜学武

2020年09月13日13:28  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月13日电　专访：欧盟期待与中国加强多领域合作——访波恩大学全球研究中心主任辜学武

　　新华社记者张远　任珂

　　“欧中关系现阶段发展面临重要机遇，同时也面临巨大挑战，欧盟正期待在多领域与中国开展合作。”在中国、德国、欧盟领导人举行视频会晤前夕，德国波恩大学全球研究中心主任辜学武接受新华社记者专访表示，欧盟和中国正携手为后疫情时代全球经济复苏及全球治理贡献力量。

　　辜学武说，德国总理默克尔一贯对华奉行务实政策，自今年7月德国担任为期半年的欧盟轮值主席国以来，默克尔主张带领欧盟与中国加强对话与合作。辜学武认为，这是默克尔在明年其总理任期结束前的一次重要努力，目的是使欧中关系更上层楼。

　　辜学武说，本月德国政府出台了一份有关印太政策的指导性文件，指明了在不同领域与中国合作互动的潜力和机会，包括清洁燃煤合作、防止核扩散、强化联合国作用等。“默克尔政府希望继续推动与中国和亚太地区国家的深入合作。”

　　辜学武表示，欧中产业界眼下在5G网络建设、工业4.0与数字经济结合、大健康领域、绿色环保领域、非洲投资建设等方面有不少合作项目。可以看出，欧中双方的产品、技术、市场相互依赖，正不断相互补足，有助于重新构建因疫情和美国发动贸易战而出现断点的全球产业链，带动全球经济增长。

　　“中国二季度的经济数据已恢复增长，成为带动世界经济的火车头，这也是利好欧盟的情况。与中国合作是双赢之举。”辜学武说。

　　谈到近年来全球保护主义日益抬头，辜学武说，美国在鼓吹与中国脱钩，但大部分欧洲人认为，如果中美脱钩，欧洲的利益也将受到重大损害。欧洲希望与中国进行更多对话与合作，眼下正在就双边投资协定进行谈判，有望年内达成。

　　辜学武说，现在使中国和欧洲更紧密联系在一起的，不仅是双方巨大的合作红利，还有对未来世界秩序基本原则相同或相似的立场。欧中两方都认为世界应该多极化，主张维护多边主义，不赞成单边主义，不认同国际强权政治、霸凌做派。

　　辜学武认为，欧中之间也存在一些待解决的问题。但是，欧中之间合作大于竞争，共识多于分歧。今年以来双方高层交往频密，均从战略高度出发，力争求同存异、务实对话，这有助于推动欧中关系更趋稳定成熟。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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