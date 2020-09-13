新华社金边9月13日电 综述：“生命至上”是疫情防控最重要的经验——柬埔寨专家高度评价中国抗疫实践

新华社记者毛鹏飞

柬埔寨专家学者近日接受新华社记者采访，高度赞扬中国政府坚持人民至上、生命至上的抗疫理念和做法。他们表示，面对新冠疫情，柬埔寨和中国坚定站在一起，互相支持，积极采取严格措施抗击疫情，彰显了柬中之间真挚的友谊和两国政府保护人民生命健康的坚定承诺。

柬埔寨人权委员会发言人金马林说，中国政府在抗疫过程中把人民的生命安全和身体健康放在最重要的位置，柬埔寨对这种理念和做法非常赞同。柬埔寨也积极践行这一理念，不遗余力挽救生命。

金马林指出，生命权、健康权和发展权是最基本的人权。在抗击新冠疫情过程中，柬中均采取一切必要措施控制疫情蔓延，向本国公民提供治疗，不仅重视人民生命，还努力减轻患者经济负担。

金马林高度称赞中国对国际抗疫作出的贡献。他说，中国不仅向其他国家派遣医疗专家、提供医疗物资，还承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品率先惠及发展中国家。

亚洲愿景研究院院长强万纳里表示，保护人民的生命健康是政府义不容辞的责任。在抗击新冠疫情的斗争中，柬埔寨和中国在信息共享、经济发展、促进多边合作等领域互相支持，紧密合作。柬埔寨、中国和东盟未来合作需要聚焦后疫情时代推动复苏，重建更强劲、更包容、更有韧性的社会经济体系。

贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，柬埔寨和中国都取得了抗击新冠疫情的阶段性胜利。在这个过程中，中国和柬埔寨、东盟的合作令人瞩目。中国经济社会发展虽然也受到疫情冲击，但仍不断向包括柬埔寨在内的邻国提供帮助，援助医疗物资、分享防控诊疗经验、提供金融支持，帮助最不发达国家减轻疫情对经济的冲击。

马修斯说，中国一直有危难之时对朋友、伙伴和邻居伸出援手的传统，这是中国的一贯政策。“一带一路”倡议和澜湄合作已给区域发展带来巨大红利，相信在后疫情时代，充分发挥二者潜力，将助推区域发展合作继续加快步伐，中国将成为区域经济金融复苏的推动力量。

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