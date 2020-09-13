团结合作 携手共进（大使随笔）

基于同舟共济的友谊和危中寻机的合作，中德、中欧定能携手为人类历史继续朝着正确方向迈进作出应有贡献，共同奏响人类团结奋起的伟大乐章

中国和德国分处亚欧大陆两端，相隔万里，但无论是遥远的距离还是突如其来的新冠肺炎疫情，都无法阻挡两国的交流合作。今年以来，习近平主席等中国领导人和德国总理默克尔以通电话、视频会晤等方式密切沟通，体现出双方高度政治互信，引领着双边关系向前发展。中德在疫情中积极互施援手，双方医疗卫生专家多次交流经验，两国企业合作推进疫苗研发，两国民众相互加油鼓劲。德国杜伊斯堡市作为武汉的友好城市率先捐赠防疫物资；北威州伯乐中学师生以中文歌声遥寄鼓励和祝福；拉贝后代的一封求助信引发中德间跨越万里的爱心接力……这样的中德故事几乎每天都在发生，两国友谊在抗疫合作中淬炼升华。

经历抗疫合作，中德全方位战略伙伴关系不断激发新的活力和潜力。习近平主席指出，这次疫情是一场危机，但我们要勇于在危机中抓住新机，在变局中开创新局。随着疫情防控常态化，中德在中欧间率先开启人员往来“快捷通道”，积极为复工复产和经贸合作创造条件。中国市场日益成为德国经济走出疫情阴影的重要机遇。德国西门子公司同中国国家电力投资集团就重型燃气轮机试验电站项目签署合作文件，德国途易集团决定在中国海南省设立亚太地区总部，大众、奔驰等德国知名企业纷纷通过入股、增持等方式扩大在华投资经营。中德在生物医药、新能源、生态环保、数字经济、人工智能等未来领域合作方兴未艾，机遇广阔。

在亚欧大陆间空中航运受到严重影响、全球经济受疫情冲击的背景下，中欧班列逆势而上，今年上半年开行5122列，同比增长36%。日前，首列“湾区号”班列从深圳出发，抵达德国杜伊斯堡。“钢铁驼队”再添新成员，为保障疫情下中欧及“一带一路”合作伙伴物流畅通和物资供应稳定发挥着重要作用。

当今世界正面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗的重要抉择，中德作为有世界影响力的大国，要共同推动国际社会团结抗疫，重振世界经济；要共同推动中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平；要共同践行多边主义，反对制造“新冷战”。

今年是中欧建交45周年。从7月1日起，德国开始担任欧盟轮值主席国，将欧中关系确立为外交优先议程。中德、中欧共同利益远多于矛盾分歧，双方是伙伴而非对手。在抗击疫情和共谋疫后经济复苏的关键时刻，中欧应进一步加强团结合作，拓展中欧合作新的增长点，深化多边合作伙伴关系。中德欧领导人即将举行视频会晤，中方对德国作为欧盟轮值主席国推动中欧关系发展抱有期待，愿共同推进中欧间系列重大政治议程，推动双边关系迈上新台阶。

人类命运与共，各国休戚相关。值此德国音乐家贝多芬诞辰250周年之际，我不禁想起贝多芬创作的《命运交响曲》。我深信，基于同舟共济的友谊和危中寻机的合作，中德、中欧定能携手为人类历史继续朝着正确方向迈进作出应有贡献，共同奏响人类团结奋起的伟大乐章。

（作者为中国驻德国大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 03 版）

(责编：牛镛)