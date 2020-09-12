团结合作才是人间正道（和音）

新冠肺炎疫情阻挡不了中华民族实现伟大复兴的坚定步伐，也阻挡不了世界人民走向文明进步的时代潮流

“中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。”9月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话，充分肯定中国抗击新冠肺炎疫情斗争取得的重大战略成果，全面回顾抗疫斗争的不平凡历程，精辟概括伟大抗疫精神，深入阐述抗疫斗争取得的重要启示。中国抗击新冠肺炎疫情斗争取得的重大战略成果鼓舞世界，为全球抗疫合作、推动完善全球治理注入信心。

在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。医学期刊《柳叶刀》的社论指出，中国采取的强有力的公共卫生措施可能是“历史上最雄心勃勃、最灵活和最积极的疾病控制工作”。9月7日，世界卫生组织多名高级官员为中国点赞。世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上“向中国的一线卫生工作者和全体人民致以最诚挚的祝贺”；世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德呼吁世界借鉴中国抗疫经验，为应对持续的疫情威胁做好充分准备。

大事难事见担当。中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量。中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。从分享防疫信息、防控和救治经验到开展药物疫苗研发合作，从派遣医疗专家组到提供抗疫援助、提供和出口防疫物资，从支持国际组织发挥应有作用到打造人类卫生健康共同体，从完善全球卫生治理到确保全球产业链供应链开放、稳定、安全……中国以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，以实际行动彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

中国抗疫斗争伟大实践再次证明，构建人类命运共同体所具有的广泛感召力，是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。中国坚定不移秉持人类命运共同体理念，得到国际社会越来越多的赞赏和积极响应。疫情仍在全球肆虐，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中国继续推进疫情防控国际合作，就是以实际行动为构建人类卫生健康共同体作贡献。日前举办的2020年中国国际服务贸易交易会特别设置公共卫生防疫专题展区，中国企业研发的新冠病毒灭活疫苗、核酸快速检测设备，以及中医药企业展示的多种抗疫药品吸引众多参观者。服贸会期间举办的公共卫生论坛发布《北京倡议》，倡议各方秉持开放包容、互学互鉴、互利共赢、平等透明、相互尊重的精神，凝聚世界防疫智慧、共抗全球疾病威胁，加强世界范围的卫生合作，推动全球公共卫生安全。

“新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。”鞭辟入里的辩证思考，深刻启迪世人。大道不孤，大爱无疆。新冠肺炎疫情阻挡不了中华民族实现伟大复兴的坚定步伐，也阻挡不了世界人民走向文明进步的时代潮流。只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 03 版）

(责编：于洋、杨牧)