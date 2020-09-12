美新研究推测新冠病毒或于去年12月就已在洛杉矶传播

新华社洛杉矶9月10日电（记者谭晶晶 黄恒）美国加利福尼亚大学洛杉矶分校10日发布新闻公报说，自去年12月下旬开始，该校医疗机构接诊的咳嗽和急性呼吸衰竭症状患者比例较往年显著增加。研究人员推测，新冠病毒可能在美国官方确认的首例病例前已在洛杉矶传播。

加利福尼亚大学洛杉矶分校和华盛顿大学的研究人员10日在《医学互联网研究杂志》上发表论文介绍了这项研究。他们对2019年12月1日至2020年2月29日期间加利福尼亚大学洛杉矶分校下属医疗机构的超过1000万条患者电子健康记录进行评估，并与此前5年同一时段的记录对比，这些记录来自门诊部、急诊部和住院部。

结果发现，2019年12月1日至2020年2月29日，因咳嗽而到门诊就医的患者比例超常增加，较此前5年的同期平均水平增加了50%以上，相当于超常增加了1000多例病例，这个异常增长是从2019年12月22日开始的。急诊部报告的咳嗽患者和住院部报告的急性呼吸衰竭患者的比例也较前5年显著增加。

研究人员认为，即便考虑到患者人数变化和季节性变化等因素，仍然存在病例异常增加的现象。这表明，在美国对新冠病毒有临床认识以及具备检测能力以前，新冠病毒可能已在美国的社区传播。

美国疾病控制和预防中心1月21日报告了该国首例新冠确诊病例，2月26日报告了首例感染源不明的新冠病例，被认为是新冠病毒在美国社区传播的例证。

研究人员也表示，他们只用关键词“咳嗽”搜索门诊记录可能不够明确，病例异常增加可能还包括电子烟使用和流感等其他原因，可能永远无法真正确认这些增加的病例是否是洛杉矶地区早期未被发现的新冠病例。

论文作者之一、加利福尼亚大学洛杉矶分校医学教授琼·埃尔莫尔表示，这一研究的真正价值在于关注了门诊数据而不局限于住院数据，相关分析方法或许有助于识别和追踪未来可能出现的新疫情。

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