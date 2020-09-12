王毅出席上海合作组织成员国外长理事会会议

本报莫斯科9月10日电 （记者张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，当前，疫情正在深刻改变世界，全球经济遭遇空前衰退，单边霸凌行径愈演愈烈，全球治理机制陷入困境。同时我们更要看到，和平、发展、合作、共赢仍是不可逆转的时代潮流，各方携手抗疫的生动实践展现出多边主义的强大力量，构建人类命运共同体日益成为更多国家的坚定选择。明年是上合组织成立20周年。中方愿同各方紧密协作，引领上合组织更加有效应对风险挑战，为促进地区和世界安全稳定、发展繁荣作出应有贡献。

王毅就加强上合组织合作提出中方5点建议：第一，坚定相互支持，维护彼此核心利益。域外势力从未停止干涉本组织国家的内政，抵御外来干涉是我们面临的共同挑战。第二，坚持团结合作，共同抗击新冠疫情。中方愿同各方深化抗疫合作，继续推动建立边境地区联防联控机制。中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，愿优先考虑上合组织成员国的需求。第三，坚持休戚与共，化解各类安全风险。我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，保持对“东突”等暴恐势力严打高压态势，严防“三股势力”借疫生乱。第四，坚持协同发展，助推各国经济复苏。要不断提高贸易投资便利化水平，全面推进高质量共建“一带一路”。第五，坚持多边主义，推动完善全球治理。上合组织应始终站在多边主义一边，站在公平正义一边，站在历史前进的方向一边，坚定捍卫联合国核心地位，坚定维护国际法权威，坚决防止强权政治将这个世界拉回到弱肉强食的“丛林时代”，坚决遏制单边霸凌行径阻挡国际关系民主化的步伐。

此次外长会为将于11月举行的上合组织领导人峰会进行了全面准备。会议还通过了上海合作组织成员国外长理事会会议新闻公报。

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 03 版）

(责编：马昌)