中国石化首次举办境外云开放日活动

人民网北京9月11日电 9月11日，中国石化举办“中国石化在沙特”云开放日活动。活动以“为美好生活加油”为主题，通过镜头，多角度、全方位展示了中国石化在沙特的可持续发展历程。本次活动是中国石化首次举办境外云开放日活动，同时也是7家“一带一路”中央企业首批云开放系列活动的最后一场。

20年来，中国石化按照国际标准，为沙特石油石化工业提供了高品质的工程技术、炼化工程服务，合资合作建立了世界一流的炼油厂，也为沙特市场供应具有竞争力的石油石化装备、产品及材料。

视频显示，中国石化在沙特正在进行一个为期4年的超大三维物探项目，约一千余项目人员承受着50度的高温，每天工作在方圆200多平方公里的沙漠区域，为沙特的油气资源勘探贡献着中国智慧和中国力量。中国石化物探队伍自2004年进入沙特，先后完成了9个物探项目，队伍凭借过硬的作风、先进的管理、精湛的技术和出色的HSSE业绩，打出了中国石化铁军的精神，赢得了业主方和同行的认可。

视频中还可以看到，正在施工的钻井队伍和中国石化在沙特设立的石油技术研发中心。2000年，中国石化从第一部钻机进入沙特，发展到如今近70部钻机在沙特开展石油及天然气钻探业务，凭借高效安全的施工作业，SINOPEC已经成为沙特石油工程行业内响亮的品牌。为支持钻井技术的快速发展，2017年，中国石化中东研发中心成为入驻沙特达兰技术谷的首家中国研发中心，与其他世界顶尖的石油工程技术研发机构同处一个平台，显示出中国石油工程技术研发始终秉承的开放合作理念，助力中国石化实现世界领先洁净能源化工公司的愿景目标。

在开展服务的同时，中国石化积极履行社会责任，遵照沙特政府相关规定招聘本地员工，促进当地社区就业，参与社区基础设施建设，与当地社区建立友好关系。

中国石化沙特培训中心于2008年开办，是中国石化在海外的第一个培训中心，旨在培养沙特石油工程技能人才。成立10余年来，培训中心承办各类培训班共1310期, 培训员工3万余人，先后与沙特阿美培训中心及多国国际培训机构交流合作，并成为沙特钻井技术学院的合作伙伴，共同为沙特年轻人提供培训，提高年轻人业务技能，帮助其就业。培训中心不仅仅是业务培训基地，还是中阿文化交流互动的窗口，中心设置了丝路书屋，供学员了解中国文化，增强文化融合。

与此同时，中国石化在沙特承建了30多个城市立交桥和通道，建成了延布到圣城麦地那600多公里的生活用水输送系统以及300多公里的灌溉水系统，处处体现了中国石化为美好生活加油的企业使命，赢得了沙特人民的尊重和信任。中国石化将继续为促进沙特2030愿景的实现而努力，做中沙友谊的使者。

活动当天，中国石化发布新书《我的100位境外同事》。该书记录了全球各地中国石化员工的精彩故事；宣布“中国石化在俄罗斯”脸书、推特和VK账号正式启动运行，将全方位多角度在俄罗斯展示中国石化企业形象。

据了解，中国石化在全球60个国家（地区）设有327个常驻机构、执行350个项目，境外资产总额超过6000亿元，境外用工总数5.2万人。近年来，中国石化积极响应“一带一路”倡议，开展国际能源合作，搭建国际合作新平台，形成利长远、惠民众的合作共赢模式。助力沙特、俄罗斯、科威特等“一带一路”国家从资源输出国转型为资源深加工国，实现当地可持续发展。

当前，国际政治经济环境纷繁复杂。中国石化一手抓境外疫情防控，一手抓境外生产经营，确保境外员工生命健康安全、队伍稳定，推进境外复工复产和新项目开工，与当地政府和人民一起共抗疫情。

(责编：刘叶婷、杨牧)