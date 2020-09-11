谭德塞：“获得抗击新冠肺炎工具加速器”资金缺口达350亿美元

新华社日内瓦9月10日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，由世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议目前面临的资金缺口达350亿美元。若不大幅增加资金投入，这一倡议将无法实现其目标。

谭德塞在当天的例行记者发布会上说，到目前为止，“获得抗击新冠肺炎工具加速器”倡议已收到来自各方的27亿美元资金，尽管这笔资金“使启动阶段变得非常强劲”，但仍不到资金需求总额的10%。

“获得抗击新冠肺炎工具加速器”倡议是一个由世卫组织主导的全球合作机制，目的用于加速研发、生产以及公平获得针对新冠病毒的诊断、疗法和疫苗等产品。

“如果没有大幅增加资金投入，该倡议将无法实现其目标。”谭德塞呼吁各方继续增加投入，并表示“加速器”倡议目前正对有前景的新冠疫苗、疗法、诊断方法等有关研究提供支持。

世卫组织数据显示，迄今，该组织已登记了约180种正在开发的疫苗，其中35种正在进行临床试验。

谭德塞表示，从现在到年底是一个扩大“加速器”倡议规模、实现新冠应对工具公平分配机制的“有限机会窗口”。

“获得抗击新冠肺炎工具加速器”促进委员会当天召开了首次会议，旨在为这一倡议提供更多政治领导力支持并调动更多资源。来自卢旺达、挪威、南非、欧盟等国家和地区的领导人以及联合国秘书长都在会议上表达了对倡议的支持。

世卫组织与其全球合作伙伴4月份共同启动“获得抗击新冠肺炎工具加速器”倡议，该倡议集合多个组织、公私部门等的联合力量，以更快速度和更大规模开展疫苗研发、生产等工作。

(责编：艾雯、燕勐)