新华社柏林9月10日电 专访：“一带一路”助力保障供应链安全——访德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼

新华社记者朱晟 张雨花

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前接受新华社记者专访时表示，新冠疫情暴发后，国际航运几近阻断，而中欧班列等“一带一路”建设项目及时提供了替代解决方案，为保障供应链安全作出重要贡献。

舒曼说，疫情暴发后，正是借助中欧班列，中国提供的重要医疗设备和防护装备得以快速抵达诸多欧洲国家和地区。“疫情凸显运输替代方案的重要性，从这个意义上看，‘一带一路’未来将发挥重要作用。”

疫情期间，中欧班列开行数量逆势上升，为保障中欧及“一带一路”沿线国家物流畅通和供应稳定发挥了重要作用，成为各国携手抗疫的“命运纽带”。

舒曼告诉记者，越来越多的德国企业对“一带一路”建设表现出很大兴趣，希望参与其中。他说，作为交通节点和物流枢纽的汉堡、杜伊斯堡等城市已经受益匪浅，尤其是杜伊斯堡，因为“一带一路”建设带来的可持续发展，这座城市得以在传统的重工业衰落后进行重大结构转型。

谈及“数字丝绸之路”，舒曼认为，当今时代的互联互通早已不局限于道路、桥梁和铁路等传统基础设施，未来“数据高速公路”同样重要。“如果新丝绸之路沿线国家和地区之间，以及亚欧之间建立数字连接并实现兼容，那将是一个伟大的成就。”

在舒曼看来，“一带一路”建设改善沿线基础设施，有助于推动区域一体化发展。他说，欧亚国家和地区逐步一体化将促进欧亚大陆发展，增进货物流通，并令相关国家和地区共同受益，造福“人类共同的未来”。

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