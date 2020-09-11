外交部：中欧班列成为各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”

新华社北京9月10日电（记者许可）最新发布的数字显示，8月份中欧班列实现去程、回程开行列数、发送量的均衡增长，同比增幅均在60%以上。对此，外交部发言人赵立坚10日说，今年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，国际运输受到严重影响。中欧班列挑起了陆路运输的“大梁”，成为各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。

赵立坚在当日例行记者会上说，今年8月，中欧班列继续保持强劲增长态势，累计开行1247列、发送货物11万标箱，同比分别增长62%、66%，综合重箱率98.5%，再创历史新高。

他说，疫情期间，中欧班列合作共赢、互利互惠的特点进一步显现，更加显现出“一带一路”共商共建共享的特性。中欧班列不仅把国际社会紧缺的防疫抗疫物资和生产生活用品源源不断地送达欧洲国家，也把大量国外优质产品运到中国。“这有助于推动班列沿线国家复工复产和经济快速重启，为全球产业链、供应链的稳定提供了强大动力，也为全球经济复苏与发展带来新的机遇。”

赵立坚说，中欧班列的逆势增长再次说明，经济全球化是不可逆转的时代潮流，各国经济彼此依存，利益交融前所未有。中方愿同欧方共同努力，进一步提升中欧班列的运力和效益，拓展中欧及沿线国家物流合作，为各国深化抗疫合作、高质量共建“一带一路”作出新的贡献。

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