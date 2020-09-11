东盟外长会议强调加强抗疫合作　推动疫情后恢复

新华社河内9月10日电（记者黄硕 蒋声雄）第53届东南亚国家联盟（东盟）外长会议9日以视频会议方式举行。根据10日发表的联合公报，会议提出通过有效实施东盟应对新冠肺炎疫情基金等措施加强抗疫合作，制订东盟全面恢复框架，推动疫情后恢复。

公报说，与会各国外长致力于加快落实今年4月东盟应对新冠疫情特别峰会、东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议以及今年6月第36届东盟峰会的相关成果。与会外长呼吁有效实施东盟应对新冠肺炎疫情基金，期待应对新冠疫情的各项倡议取得更多进展，并指出东盟应与其伙伴就疫苗研发、生产和药物供应等加强协作和共享。

公报强调，东盟应迅速制订全面恢复框架，推动区域疫情后恢复，减轻疫情影响，维护供应链联通，支持经济复苏，增强区域经济稳定性和弹性。与会外长期待东盟全面恢复框架及其实施计划在今年晚些时候举行的第37届东盟峰会上提交。

与会外长重申了保持市场开放、促进贸易便利化、避免不必要关税等方面的承诺，呼吁在确保防疫的同时为必需的人员流动提供便利，保证必要的区域联通。

公报说，东盟各国同意进一步加强与外部伙伴关系及相关合作。东盟欢迎第22次中国-东盟领导人会议的举行，并强调东盟与中日韩（10+3）合作框架在促进东亚地区和平、稳定和繁荣方面的重要作用，欢迎东盟与中日韩在应对新挑战方面加强合作。

公报说，东盟各国将在打击恐怖主义和暴力极端主义、非法药物和人口走私，以及边境管理、网络安全等非传统安全领域继续加强合作。

第53届东盟外长会议及系列会议9日至12日以视频会议方式举行，包括中国-东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会等会议。

东盟成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。

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