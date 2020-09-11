日本在野党“黯淡”合并

日本最大在野党立宪民主党与国民民主党等合并的新政党10日在东京举行党代表（党首）选举，确定新政党名称为立宪民主党，原立宪民主党党首枝野幸男出任新党首。

在野党推进合并期间恰逢日本首相安倍进三宣布辞职，执政党自由民主党继而启动新总裁选举，冲淡在野党合并动向。另一方面，在野党多年来分分合合，令一些选民对新政党少有期待。

【“聚散离合”反复上演】

新政党由立宪民主党、部分国民民主党和无党派国会议员组成，共计149人，其中立宪民主党88人，国民民主党40人，无党派21人。

枝野在投票中收获107票，超过另一名候选人、国民民主党政策调查会长泉健太所获的42票。

泉健太提倡使用民主党作为新党名，但10日投票决定继续沿用立宪民主党。

立宪民主党和国民民主党都脱胎于原民主党。原民主党2016年3月与维新党合并后改名民进党，2017年10月民进党部分党员出走组建立宪民主党，民进党2018年5月又与希望之党合并组建国民民主党。

关西学院大学教授村尾信尚告诉共同社记者：“从民主党执政时期至今，合并而来的新政党一直是老成员在聚散离合，没有成立新政党的激动感。”

【遭遇劲敌“完全埋没”】

安倍8月28日宣布辞职，内阁官房长官菅义伟等3名自民党候选人8日启动党总裁竞选，冲淡在野党合并的话题度。

日本新闻网（JNN）7日发布的最新民调结果显示，62%的回答者“不期待”在野党合并组建新政党。共同社9日发布民意调查结果，显示48.1%的受调查者会在众议院选举中投票给自民党，投票给在野党合并新政党的为15.7%。

公关顾问石川庆子告诉共同社记者：“在野党合并新政党、选举新党首本来是大新闻……但日程与自民党总裁选举几乎重合，完全被埋没。”在她看来，在野党原本可以借党首选举让遭受新冠疫情之苦的日本国民重新思考在野党的角色定位，但“时机糟糕”。

新立宪民主党建党大会定于15日召开。之前一天，自民党将投票选出新总裁。后一天，日本国会将选举自民党新总裁为首相。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)