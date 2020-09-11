预期需求激增　印度最大注射器生产商扩大产能

随着全球加紧研发疫苗应对新冠疫情，注射器等医疗必需品的需求预期激增。印度最大注射器生产商印度斯坦注射器公司正扩大产能，以期2021年以前将产量增至10亿支。

印度斯坦注射器公司是全球大型注射器生产商之一，工厂位于印度北部哈里亚纳邦。法新社9日报道，这家企业正把一次性自毁注射器的生产能力从以往每年生产7亿支提升至2021年以前生产10亿支。这种注射器可以防止重复使用。

这家企业的总经理拉吉夫·纳特告诉法新社记者，即使全球60%的人口具有免疫能力，新冠疫苗接种仍然需要40亿至50亿支注射器。

口罩、防护服等个人防护用品缺乏严重制约多国疫情初期的应对。欧洲联盟7月提醒，一旦新冠疫苗开始大规模接种，可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险。如今，一些国家已经开始扩大注射器、针头、药瓶等医疗物资的储备。

美国哈佛大学医学院医疗供应链专家普拉尚特·亚达夫认为，各国可能有足够的注射器确保首批疫苗接种，但2021年底或2022年大规模接种疫苗时，注射器供应可能不足。届时全球疫苗需求量可能超过100亿剂。

联合国已经启动旨在确保疫苗分配更加公平的新冠疫苗全球获得机制(COVAX)，联合国儿童基金会在这一机制下向印度斯坦注射器公司预订1.4亿支注射器。

法新社报道，印度和中国的多家工厂预期能够满足全球大部分注射器需求。（包雪琳）【新华社微特稿】

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