不合防疫规定　特朗普两场竞选活动取消

美国总统唐纳德·特朗普竞选连任团队9日取消原定本周末在内达华州两座机场举办的竞选活动，缘由是当地政府称活动方案违反该州禁止50人以上聚集的新冠疫情防控规定。

竞选集会原定在内达华州拉斯维加斯和里诺的机场举办。特朗普竞选连任团队发言人蒂姆·默托说，民主党人试图阻止共和党籍总统特朗普对选民讲话。尽管活动取消，特朗普仍将亲临内达华州。

内达华州州长、民主党人史蒂夫·西索拉克自5月起将现场聚会人数限制在50人以内，以遏制新冠病毒传播。西索拉克在社交媒体推特上说，州政府与特朗普竞选活动主办方从未就活动安排有过交流。

特朗普近期在多个州的机场机库举办竞选集会，人员规模经常超过当地规定的聚会人数上限。他8日在北卡罗来纳州一座机场举办的竞选集会有数千人出席，而该州规定户外聚集人数不得超过50人。

白宫说，特朗普竞选集会主办方会敦促参加人员戴口罩，而集会相当于“美国街头的和平示威”。

内达华州民主党发言人麦迪逊·芒迪在一份声明中说：“特朗普在全球疫情期间仍考虑举办这些不安全的活动……完全不顾内达华州民众的公共卫生和安全”。

内达华是“摇摆州”之一，在往届总统选举中党派倾向不稳定，可能成为决定特朗普与民主党候选人乔·拜登11月3日对决胜负的关键“战场”之一。路透社报道，拜登近期出席的公众活动人数控制在较小规模，以免触犯当地防疫规定。（陈丹）【新华社微特稿】

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