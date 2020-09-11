华人医生坚守海外抗疫一线（侨胞说·我在海外这么渡难关⑤）

纪子宸（右）和同事与国产品牌呼吸机的合影。当时他们收到了四十台中国品牌的家用呼吸机。

（照片由受访者提供）

本期看点：当前，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，多国出现疫情反弹，分布在世界各地的华人医生积极投身疫情的应对工作。

他们通过远程门诊、线上问诊、志愿服务等途径，及时向当地的华侨华人普及疫情防控知识，让海外华侨华人更安心。

勇担责任 全心投入

旅居比利时34年的鲍世浩是一名全科医生，他在比利时第二大城市安特卫普经营着自己的诊所。比利时新冠肺炎疫情暴发后，他加入了比利时华人医生联合组建的抗疫医疗服务队，第一时间向当地的华侨华人普及疫情防护知识。

鲍世浩介绍，比利时的华人医生较少，能从医学角度对疫情进行分析和指导的并不多，当地的华侨华人存在恐慌情绪。他加入抗疫医疗服务队伍以后，将自己的联系方式在媒体公开，“我告诉大家有困难可以来找鲍医生，这对当地华人来说就像及时雨一样”。

疫情期间，为了不耽误患者治疗，鲍世浩坚持诊所正常营业，并采用远程门诊的方法指导其他地区的患者检查、用药。他通过邮件、微信为患者发送检测申请单，告知患者需要检测的事项。

由于医院资源紧张，很多患者稍有好转就出院了。鲍世浩便每天通过微信多次了解患者情况，为他们开具处方单，指导患者后续治疗，直至完全康复。

“我感到责任在肩，一定要全身心投入疫情的应对工作”。在疫情最严重的时候，鲍世浩处于24小时待命状态，很多患者在凌晨两三点打电话向他咨询，他总会毫不犹豫地为患者进行指导。

7月，比利时疫情出现反弹，当地很多医生也休假了，鲍世浩的工作量大增，“我最多的一天接诊74位患者，从早上9点到晚上9点，一直处于忙碌状态。”

鲍世浩今年63岁，是新冠肺炎的易感人群，家人非常担心。鲍世浩表示：“我一直有一种责任心在，如果没有我，生病的华侨华人怎么办？所以我咬着牙也要把这个责任挑起来。”

鲍世浩还将自己在一线的抗疫经验汇总成报告，在旅比华人专业人士协会举办的线上交流会上与华侨华人代表进行分享。两个小时里，他深入浅出地将防疫知识传递给与会人员，提升了大家对新冠肺炎疫情的认知。

鲍世浩表示，“治病救人是我做人的宗旨和原则，我一定会坚持下去。”

线上问诊 答疑解惑

意大利是欧洲新冠肺炎疫情的重灾区，为了更好地帮助华人侨胞及内地留学生应对此次疫情，米兰等地华侨华人联合成立了网络问医平台——线上“方舱医院”，中医师马可波是线上“方舱医院”的一名志愿者。

马可波在米兰的一家私人诊所工作，疫情期间，他每天都在网上解答侨胞提出的各种问题。

“刚开始那几天我的电话、微信响不停，每天要回复上百个提问。那时就像上战场一样，但我没有犹豫，中国人要在这里做出榜样。”马可波说道。

据马可波介绍，意大利华侨华人的新冠肺炎确诊病例很少，电话多是因为恐慌打来的，还有很多中国留学生家长担心自己的孩子。“他们都很紧张，我会对这些疑问一一解答，安抚好大家的情绪。”

针对普通的感冒症状，马可波会及时开出中药，交由负责配送的志愿者将中药送到患者手中，病情严重的他则会帮助患者联系片区医院的救护车。

在最忙碌的时候，马可波也会参与到中药的配送工作，他表示：“作为医生，当以病人为先，这既是我们的责任，也是自己身为华侨华人应该做的事。”

马可波还是旅意华人中医志愿抗疫公益服务队的成员。

马可波介绍，意大利新冠疫肺炎情暴发后，各地的中医师联合成立了旅意华人中医志愿抗疫公益服务队，意大利北部、南部、中部都有相应的志愿者负责。

“我们经常就抗疫经验进行交流分享，大家还会把自己总结出的抗疫知识汇总起来发送给意大利的各个侨团、媒体，向当地的华侨华人普及。”马可波说道。

谈到中医药在此次疫情中的作用，马可波表示：“中医药在此次应对疫情中发挥着非常大的作用，它能够在很大程度上减缓病情发展，最大程度地保全患者生命。”

现在马可波每天仍在网络上回复大家的各种疑问，“同时，作为中医志愿者，我们每人都要准备书面报告，与其他志愿者进行交流，一起探讨疫情进一步的防控措施。”

坚守一线 尽职尽责

纪子宸是西班牙马德里一家公立医院的呼吸科医生，西班牙疫情暴发后，他坚持奋战在抗疫一线。

“我是医院最早接触新冠肺炎患者的医生之一，起初完全没有经验”。纪子宸说，自己当时心理压力很大。

随着接触病例的增多，他开始对新冠肺炎的临床特征进行观察总结，并将自己的经验与同事们分享。

新冠肺炎患者的急剧增加，使纪子宸所在医院的防护物资出现了巨大缺口。

在中国疫情期间，纪子宸和朋友一起组织了向国内的防护物资捐赠，了解西班牙防护物资的购买渠道，因此，为解决医院所需的防护物资，纪子宸再次和华人朋友一起组织募捐采购。

呼吸机的缺乏是纪子宸遇到的又一挑战。

“我所在医院的新冠肺炎患者接诊量是西班牙最多的，虽然ICU（重症加强护理病房）病床比平时多了5倍，但仍然不能满足患者需求，很多患者不得不在普通病房里使用家用呼吸机，这远远不能满足患者所需的氧气流量。”

纪子宸和同事们便想办法对家用呼吸机进行了改进，并冒着被感染的风险亲自体验改进后的呼吸机效果。

纪子宸还加入了由西班牙华侨华人组织的“全球新冠抗疫志愿者联盟”，帮助西班牙医生与中国医生就新冠肺炎问题展开交流，“这个项目给西班牙的疫情应对带来了非常大的帮助”。

纪子宸平时也通过社交媒体、华人媒体向意大利的华侨华人普及抗疫知识以及在西班牙的就诊流程。他还通过微博、微信来回答大家的疑问，安抚侨胞们的情绪。

“从西班牙封城开始，人们每晚8时都会走到阳台为医护人员鼓掌，医院周围的餐馆每天都为值班医生改善伙食，医院的同事们空前团结，大家在疫情中涌现出的社会责任感让我非常感动。”纪子宸说。

当前，西班牙累计新冠肺炎确诊病例超过50万，多地出现疫情反弹。纪子宸提醒西班牙的华侨华人：“千万不能放松警惕，要做好持久战的准备。”

(责编：艾雯、燕勐)