“中国的抗疫成就值得尊敬”（外媒看中国）

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会9月8日在北京隆重举行，引起外国媒体广泛关注和报道。外国媒体积极评价中国抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，赞赏中国政府积极有效的防疫措施与中国民众万众一心的抗疫行动。

日本多家媒体对表彰大会进行了报道。《朝日新闻》以图文并茂的形式介绍了中国举行全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会的情况，并大段引用了习近平主席的重要讲话。

法新社报道称，中国已控制住疫情，在气势恢宏的人民大会堂隆重表彰在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的模范人物，正是因为他们经受住了考验，中国人民构筑起疫情防控的坚固防线。

英国《独立报》刊发专栏作者哈米什·麦克雷的评论文章称，世界各国应该学习中国抗击新冠肺炎疫情的举措和经验，“中国的抗疫成就值得尊敬”。

美国彭博社报道说，中国在疫情防控领域取得重大战略成果，逐步将重点放到提振国家经济上。

埃及《祖国新闻报》网站认为，中国是自疫情暴发以来首个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济复苏方面均走在前列。

此前，日本《读卖新闻》刊登日本经济财政咨询会议民间议员、庆应大学教授竹森俊平的文章。文章认为，面对突如其来的疫情，中国政府果断决策，民众严格执行防控举措，中国成为全世界最早恢复生产生活的国家。在这场百年来全球发生的最严重的传染病大流行危机之下，世界各国都面临着艰难选择。中国经验表明，只要控制好疫情，就能够有序恢复生产生活秩序。

《日本经济新闻》刊发题为《中国“疫情防控不漏一个人”》的文章，详细介绍了中国疫情防控中做到“应检尽检，愿检尽检”。

新加坡《海峡时报》报道称，中国第二季度国内生产总值较去年同期增长3.2%，远超预期，中国已成为世界首个在疫情冲击下实现经济反弹的主要经济体。

澳大利亚广播公司刊文称，中国取得疫情防控重大战略成果，“成就非凡”。报道认为，中国的抗疫成就使其经济快速重启成为可能。

美国《华尔街日报》报道称，在中国各地，餐馆和健身房又开始忙碌起来，地铁车厢和机场候机室都挤满了人，孩子们已经重返教室。报道认为，中国的复苏动能正在增强。

巴西《经济价值报》报道称，20家外国公司的高管近日访问武汉，中国向世界证明武汉已从疫情中恢复过来。这次访问是中国在做好疫情防控的前提下，努力扩大外国直接投资的表现。

阿联酋《观点报》网站报道称，在上海，许多餐厅和酒吧变得拥挤；在北京，成千上万的大学生重回校园；武汉的水上乐园和夜市人潮涌动。许多城市已经开始重新举办大型活动。经过数月的努力，中国人的生活已经率先恢复正常。

美国“工人”网站发表题为《中国如何赢得抗疫胜利，这对世界意味着什么》的文章称，中国如何在很短时间内成功遏制住疫情？关键因素是效率、科学、协调、承诺、人民战争、合作以及有效的领导。文章认为，中国民众具有强烈的社会责任感。中国民众信任政府，不屈不挠，坚信“团结就是力量”。

（本报北京、东京、里约热内卢、开罗、巴黎9月10日电 记者张矜若、闫韫明、刘军国、张远南、周輖、葛文博）

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 16 版）

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