美希望《人民日报》发表文章是假，设局栽赃是真

本报北京9月10日电 （记者肖新新）针对美国务卿蓬佩奥指责《人民日报》拒绝刊登美驻华大使布兰斯塔德文章一事，外交部发言人赵立坚10日说，美方此举显然与新闻自由无关，完全是精心设计，故意碰瓷找茬。美方希望发表文章是假，设局栽赃是真。

赵立坚在当日例行记者会上说，关于蓬佩奥的有关谬论，《人民日报》发言人已经作出回应，详细介绍事实真相，相关经纬非常清楚。8月26日，美国驻华使馆主动联系该报，要求在9月4日前刊登布兰斯塔德一篇署名文章，强调文章要全文刊发、不得作任何修改，并要求在8月27日，也就是第二天，就得到答复。这篇文章内容漏洞百出，与事实严重不符，充斥着对中方的恶毒攻击抹黑。蹊跷的是，8月27日，就在报社正在研究这篇文章之时，美国助理国务卿史达伟就已经在华盛顿向中国驻美使馆提出交涉，表达所谓关切。

“请问在座的外国媒体朋友，如果中方像美方一样，今天向你们提供一篇严重扭曲事实和对你们国家攻击抹黑的文章，要求你们明天答复并承诺不能作任何修改、全文刊发，你们能做到吗？美方此举显然与新闻自由无关，完全是精心设计，故意碰瓷找茬。美方希望发表文章是假，设局栽赃是真。”

赵立坚说，事实上，根据《人民日报》发言人介绍，该报曾刊发过博卡斯、洪博培等美国前驻华大使署名文章，也积极支持该报所属《环球时报》刊发过两篇布兰斯塔德的署名文章。“我也可以告诉你们，在布兰斯塔德当州长时，《人民日报》还刊登过他的一篇文章。美国个别政客一方面以《人民日报》等中国媒体是中国共产党所谓‘宣传机器’为由对他们进行蛮横打压，另一方面又要求他们眼中的‘宣传机器’为美方作虚假宣传，恶毒攻击中国政府，有关做法逻辑错乱，更是霸道无理。”

“同美国媒体以及其他任何媒体一样，《人民日报》完全有权决定是否刊发及何时刊发投稿，完全有权对投稿作必要修改和编辑，也完全有权拒绝刊发有明显事实错误和充满偏见的文章。这是新闻行业准则，也符合国际惯例。美方应该停止造谣撒谎，抛弃霸凌做法，应该以实际行动尊重新闻自由。”他说。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 03 版）

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