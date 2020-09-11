中欧数字领域高层对话举行

新华社北京9月10日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤10日应约与欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同以视频会议形式主持中欧数字领域高层对话。双方围绕加强数字领域合作，认真落实双方领导人达成的重要共识，就通信技术标准、人工智能、非食品产品安全等议题进行了务实和建设性的讨论，取得预期效果，为即将举行的中德欧领导人视频会晤预作相关准备。

双方认为，当前数字技术、数字经济蓬勃发展，正在对经济社会发展、生产生活方式、全球治理体系产生深刻影响，在全球抗击新冠肺炎疫情过程中发挥着极为重要的作用。中欧作为世界两大主要经济体和数字领域的重要力量，在新冠肺炎疫情全球大流行和世界经济遭受严重冲击的特殊背景下，进一步加强数字领域沟通交流具有重大意义。双方应把握机遇，求同存异，推动数字领域务实合作不断取得实际成效。

刘鹤表示，深化改革、扩大开放是中国的基本国策，我们将继续创造良好的市场竞争环境，大力加强产权和知识产权保护，在数字领域强化科技创新国际合作。希望中欧双方以更大智慧凝聚数字领域共识，携手应对共同挑战，推动构建人类命运共同体。韦斯塔格表示，欧盟和中国在数字领域都发挥着非常关键的作用，加强欧中数字领域合作符合双方共同利益。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 03 版）

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