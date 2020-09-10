中国代表呼吁国际社会团结合作抗击新冠疫情

新华社联合国9月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会应对新冠疫情视频公开会上发言，呼吁国际社会团结合作抗击新冠疫情。

他说，当前新冠疫情在全球仍未得到有效控制。对世界各国人民来说，没有什么比战胜病毒、控制疫情、挽救生命、恢复和平更为紧迫重要。中方呼吁国际社会继续推进落实安理会第2532号决议，努力在全球实现停火，团结合作共同抗击疫情。

第一，停止敌对行动，推进持久和平。尚未停火的冲突各方应立即无条件搁置敌意，放下武器，停火止暴。对已实现停火的国家或地区，安理会、秘书长特使、相关维和特派团等应及时跟进，加大斡旋努力，为推动最终达成和解、实现持久和平创造条件。

第二，坚持生命至上，加大人道援助。应坚持以人民为中心，支持世卫组织发挥抗疫领导作用，支持红十字国际委员会等机构在冲突地区开展工作，缓解疫情给脆弱国家和脆弱人群带来的冲击。

第三，解除单边制裁，减少人民苦难。单边制裁严重削弱受制裁国应对疫情、保障民生的基本能力，加重了无辜平民特别是妇女儿童的苦难。希望少数国家顺应国际社会呼声，发扬人道主义精神，立即取消单边制裁。

第四，停火抗疫并重，以发展促进和平。国际社会应帮助受冲突影响国家在全力抗疫的同时维持经济社会运转，在人道停火的同时推进建设和平进程，通过加快自身发展、消除冲突根源来实现可持续和平。

他说，团结合作是国际社会战胜疫情最强有力的武器。灾难挑战面前，各国需要增进信任、体现责任、尊重科学、倡导合作，携手抗击疫情。中方愿同各方一道，推动全球团结一致抗击疫情，共同构建人类命运共同体。

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