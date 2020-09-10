新华社墨西哥城9月9日电 专访：中国树立成功抗疫榜样——访萨尔瓦多—中国友好协会主席弗洛雷斯

新华社记者吴昊

萨尔瓦多—中国友好协会主席胡安·曼努埃尔·弗洛雷斯8日在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多接受新华社记者采访时表示，中国抗击新冠疫情成绩显著，树立了成功抗疫榜样，增强了各国抗疫信心。

弗洛雷斯说，中国快速大量集中全国优质抗疫资源，调派优秀流行病学专家及医务人员前往湖北支援，果断采取居家隔离和封锁城市等措施，体现中国人民团结一心的精神。

在弗洛雷斯看来，中国尊重科学，坚持以科学抗疫保护民众。他说，中国采用红外热成像体温仪监测体温，使用健康码追踪潜在感染者，结合中西药开展综合治疗，提供新冠病毒科学快速检测方法，重视研究疫情传播与控制方法，积极推动疫苗研究与成果共享等。

弗洛雷斯表示，由于及时有效控制疫情，中国多数地区在采取卫生措施基础上，维持了生产活动和对外贸易。中国以实际行动向世界展现了中国制度和国家治理体系的强大生命力，同时聚焦共赢，为促进其他国家经济复苏作出贡献。

他说，随着疫情在全球蔓延，中国向许多国家提供人道主义援助，包括捐赠物资和派遣医疗队等。中国人民和世界人民紧密团结在一起，全世界人民团结则是人类战胜疫情的必要前提。

弗洛雷斯表示，世界各国也希望与中国开展更多抗疫交流与合作，共同抗击疫情。

(责编：艾雯、燕勐)