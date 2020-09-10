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美国已有超过50万儿童感染新冠病毒

2020年09月10日13:44  来源：新华网
 

新华社华盛顿9月9日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发表的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过50万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染数据。数据显示，截至9月3日，美国共报告513415例儿童新冠确诊病例，约占所有统计新冠确诊病例年龄的地区报告病例总数的9.8%，每10万名儿童中约有680人感染；而在8月20日至9月3日的两周内，美国儿童感染病例从442785例增至513415例，增长了7万余例，增幅为16%。有9个州儿童新冠确诊病例数超过1.5万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，其中超过30个州将儿童年龄界定为0至19岁。

美国儿科学会称，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但各州需要继续报告新冠检测、确诊、患者入院情况、不同年龄和族裔死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测新冠疫情对儿童健康的影响。

美国疾病控制和预防中心网站数据显示，近期美国单日新增确诊病例呈下降趋势，其中9月7日和8日的新增确诊病例分别为26146例和23301例，这是自6月22日以来美国单日新增新冠确诊病例首次降至3万例以下。

(责编：艾雯、燕勐)
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