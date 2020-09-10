习近平同沙特国王萨勒曼通电话

新华社北京9月9日电 国家主席习近平9月9日晚同沙特国王萨勒曼通电话。

习近平强调，中沙建交30年来，两国关系得到长足发展，各领域务实合作稳步推进。当前，中沙关系已经步入快速发展的成熟期，并面临新的发展机遇。中方愿同沙方以两国建交30周年为契机，增进政治互信，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，加强共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，推动各领域合作走深走实，促进中沙全面战略伙伴关系得到更大发展。中方愿同沙方一道努力，将中阿战略伙伴关系提升到更高水平。

习近平指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，沙方对中方抗疫给予了支持和声援，中方也克服困难积极向沙方提供物资援助。新冠病毒是全人类共同的敌人，各国只有团结协作，才能战而胜之。当前，疫情仍在全球蔓延，中方将继续全力支持沙方抗疫努力，开展疫苗研发合作，助力沙方推进复工复产。

习近平强调，中方赞赏沙方担任主席国以来为促进二十国集团合作付出的巨大努力，愿同沙方密切沟通协调，促进二十国集团加强合作，推动疫苗成为全球公共产品，争取让所有国家、所有人群都能买得起、用得上疫苗。中方愿同包括沙特在内的二十国集团成员加大对发展中国家帮助，建设开放型世界经济，维护全球产业链供应链稳定，便利人员有序流动，引领数字经济合作，打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济环境。

萨勒曼表示，沙中两国关系发展良好，两国人民友谊不断深化。沙方高度重视发展同中国的全面战略伙伴关系，希望同中方加强抗疫合作，特别是疫苗研发合作，推进“2030愿景”同“一带一路”倡议对接，深化各领域务实合作。沙方赞赏中方为沙特担任二十国集团主席国开展工作提供的支持和帮助，希望同中方保持密切沟通协调，推动二十国集团加强团结合作，为世界各国克服疫情、恢复经济增长和稳定作出应有贡献。

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