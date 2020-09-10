习近平同乌拉圭总统拉卡列通电话

新华社北京9月9日电 国家主席习近平9月9日晚同乌拉圭总统拉卡列通电话。

习近平指出，乌拉圭是最早向中国抗击新冠肺炎疫情表达声援和提供援助的拉美国家之一。中方始终心系乌拉圭人民抗疫斗争。中国中央政府、有关省市、社会各界向乌方提供了抗疫物资援助，并分享防控经验。当今世界正经历百年未有之大变局，我们要本着推动构建人类命运共同体的理念，走团结合作之路。中方将继续同乌方开展抗疫合作，坚定支持世卫组织发挥领导作用，携手早日战胜疫情，共同推动构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，乌拉圭是中国在拉美地区值得信赖的好朋友，两国一贯相互理解、相互支持。2016年中乌建立战略伙伴关系以来，两国政治互信不断加深，各领域合作成果丰硕。中国将全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这将为包括乌拉圭在内的世界各国提供更广阔市场和发展机会。中方愿进口更多符合市场需求的乌拉圭优质农牧产品和高附加值产品，积极打造电子商务、服务贸易等新的合作增长点，欢迎乌方参加第三届中国国际进口博览会。双方要推进高质量共建“一带一路”，加强文化、教育、体育等领域交流合作，夯实中乌友好民意基础。双方要以联合国成立75周年为契机，坚定支持国际关系民主化和经济全球化。希望乌方为推动中国同南方共同市场自由贸易合作以及中拉关系发展和中拉整体合作发挥积极作用。

拉卡列表示，我高度赞同习近平主席对当前国际形势的重要论述和理念，钦佩中国抗疫取得的伟大成就。当前形势下，各国唯有保持开放，加强团结合作，才能更好维护共同利益。乌中是好伙伴，遥远的地理距离从来没有阻碍两国友好关系发展。乌方希望充分发挥两国经济互补性，深化乌中关系，加强两国农产品、基础设施、科技创新等领域合作。乌方愿同中方一道，维护自由贸易，推动南方共同市场同中方加强合作。

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