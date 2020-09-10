山火持续肆虐美国西海岸

美国西部山火8日持续肆虐，威胁西海岸加利福尼亚、俄勒冈、华盛顿三州居民安全。西雅图以东约480公里的一座小镇大部分民居和公共设施几近烧毁，消防员和救援人员当天协力搜救灾民。

【小城尽毁】

山火6日蔓延至华盛顿州仅有两三百人口的小城莫尔登，致当地80%的民居和消防站、邮局、市政厅和图书馆全部沦为灰烬。“灾难规模之大，简直无法用语言形容，”莫尔登所属惠特曼县治安官布雷特·迈尔斯8日告诉路透社，“但愿大家能及时逃出。”

迈尔斯说，受时速达64公里的大风推动，大火6日中午在莫尔登爆发，持续大约3个小时，几乎吞噬整座小城。火情发生前，当地官员已派人挨家挨户通知居民疏散。

莫尔登遭遇的几近灭顶之灾仅是美国西海岸三州近日爆发的数十场大火之一。7日这三州气温飙升。在加州洛杉矶县的圣费尔南多河谷西部地区，气温一度达到49摄氏度。

加州州长加文·纽瑟姆说，“我无法容忍否认气候变化的人”，因为持续高温以及多年干旱导致山火肆虐正是大家所面临的全球变暖现实。

在加州首府萨克拉门托，随风弥漫的烟尘把天空染成灰色。该市和加州产粮大区圣华金河谷当前的空气质量都被标为“有害”。路透社说，北至加拿大、南至加州南部海岸的人都可能感到呼吸困难。

【消防重荷】

加州林业和消防局8日说，这一轮山火季8月开始，早于往年，迄今已致加州25场火灾，过火面积超过89万公顷，规模大于历年同期。加州迄今投入大约1.4万名消防员参与救火，州内数座国家森林公园关闭，数以万计居民被迫撤离家园。然而，此时还没到加州的火灾高峰季。

美国全国公共广播电台报道，名为“多兰”的山火8月18日起席卷加州中部地区，迄今累计过火面积近3万公顷。火情本月7日午夜开始加剧，截至8日傍晚，仅控制住40%火势。已于7日紧急关闭的洛斯帕德里斯国家森林公园受灾，大火8日上午吞噬森林中的纳西缅托消防站，14名消防员不得不躲进应急避火舱避险。

太平洋西北区消防二队指挥部发言人说，消防员紧急避险是“在万不得已时的自救举措”。最后仍有三名消防员严重受伤，被直升机送往医院接受治疗，其中一人情况危急。

【断电预防】

加州最大电力供应商太平洋天然气和电气公司7日晚开始分时段切断加州中部和北部22个县、涉及16.7万民居和商户的电力供应，担心其电力设备引发更多火灾。2018年加州“坎普”山火由这家公司一段输电线引燃，最终导致80多人死亡、上万建筑被毁，公司与加州14个地方政府达成赔偿协议。

这家公司去年为预防山火，切断大约200万居民的电力供应，招致广泛批评。美联社说，公司今年吸取教训，决定以“更智能、时间更短”的方式断电。

加州圣贝纳迪诺县官员说，一场民众聚会所燃放的烟花引发火灾。截至8日上午过火面积已超过4400公顷，仅有16%火势获控制。

受火情影响，加州北面的俄勒冈州推迟开学，多个社区居民被疏散。（沈敏）（新华社专特稿）

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