新华社北京9月9日电 （记者温馨）外交部发言人赵立坚9日说，澳方今年6月下旬对4名中国驻澳大利亚记者进行突击搜查，并扣押工作电脑、手机等物品，迄今未就搜查中方记者给出合理解释且未向中方记者归还全部被扣押物品。中方要求澳方立即停止野蛮无理行径，停止以任何借口对在澳中方人员的骚扰、打压。

赵立坚在当日例行记者会上说，经向有关新闻机构了解，今年6月下旬，澳大利亚安全情报机构以可能违反澳“反外国干涉法”为由，对新华社、中央广播电视总台和中新社驻澳大利亚的4名记者进行突击搜查和盘问，扣押了工作电脑、手机，甚至还包括记者孩子用的儿童平板电脑和电子玩具等物品。“据了解，澳方迄今未就搜查中方记者给出合理解释，仍未向中方记者归还全部被扣押物品。”

他说，中国媒体驻澳记者严格遵守当地法律法规，秉持客观、公正原则进行采访报道，为促进两国人民相互了解和友好往来做了大量工作，他们的工作受到各方的普遍好评。澳大利亚政府所作所为严重干扰中国媒体在澳正常报道活动，粗暴侵犯中国驻澳记者正当合法权益，对记者及其家人的身心健康造成严重损害，充分暴露了澳方一些人标榜的“新闻自由”和所谓“尊重并保护人权”的虚伪性。他们的行径也完全不具建设性。

赵立坚说，中方已就此多次向澳方提出严正交涉。“我们要求澳方立即停止野蛮无理行径，停止以任何借口对在澳中方人员的骚扰、打压，确保中国公民安全与合法权益，不要再做任何干扰两国人文交流合作的事。”

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