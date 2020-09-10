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王毅出席东亚合作系列外长会

2020年09月10日08:50  来源：新华网
 

新华社北京9月9日电（记者朱超、伍岳）国务委员兼外长王毅9日出席东亚合作系列外长会，会议以视频方式举行。

在出席中国－东盟（10+1）外长会时，王毅说，中国和东盟国家走在了全球抗击疫情和疫后复苏的前列。中国将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移扩大对外开放，这将首先惠及包括东盟在内的地区各国。中方愿同东盟国家积极推进后疫情时期交往合作。一是携手彻底战胜疫情。中方愿提出“中国－东盟公共卫生合作倡议”，建立“中国－东盟疫苗之友”，为东盟抗疫基金提供资金支持等。二是全力推动地区经济复苏。中方愿优先考虑同东盟国家扩大本币互换规模，扩大双边“快捷通道”适用范围，有序增开商业航班，推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，加强数据安全保护和政策沟通协调。三是坚持推进可持续发展。加强减贫、防灾减灾、气候变化、环保等领域合作。四是加强中国－东盟合作长远规划。尽早就《落实中国－东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021－2025）》达成一致。

与会的东盟10国外长表示，中国是第一个同东盟商谈抗疫合作的伙伴，东盟赞赏中方在共同应对疫情方面发挥的领导力和建设性作用，愿加强东盟发展战略同“一带一路”倡议对接和政策协调，继续深化合作，欢迎“南海行为准则”磋商取得积极进展，赞同加快磋商进程，愿共同维护南海和平稳定安全，促进地区发展繁荣。

在出席第21届东盟与中日韩（10+3）外长会时，王毅说，当前全球疫情仍未见底，我们要继续统筹好抗疫和发展需要，在后疫情时代抢占发展先机、开创合作新局，推动10+3合作迈上新台阶。中方建议：提升公共卫生治理水平。加强疫苗合作，中方愿牵头研究10+3应急医疗物资储备中心建设，继续支持世卫组织在全球抗疫中发挥重要作用，共同反对将疫情政治化、病毒污名化。提升经济复苏水平。推动建立区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。提升危机应对水平。提高清迈倡议多边化的有效性，助力区域自贸区建设，提高地区灾害管理和应急响应能力。提升可持续发展水平。继续实施好“东亚减贫合作倡议”，在基础设施、水资源、农业等领域开展更多务实合作，用好“中日韩+X”合作模式。

日、韩和东盟国家外长表示，期待年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。10+3国家应坚持团结协作和开放包容，深化公共卫生、经贸投资、数字转型、粮食安全、旅游等各领域合作，共同致力于地区稳定发展繁荣。

在出席第十届东亚峰会外长会时，王毅说，今年是东亚峰会成立十五周年。本届东亚峰会最紧迫、最现实的任务就是汇聚团结抗疫共识，推动重振经济合作，维护地区和平发展大局。我们要为抗击疫情提供新动力。秉持科学精神，反对疫情政治化，支持世界卫生组织，促进疫苗的可及性与可负担性。我们要为经济复苏推出新举措。努力把东亚打造成“后疫情时代”世界经济的稳定增长源。我们要为地区和平稳定提供坚强保障。中国坚定支持东盟在东亚合作中发挥主导作用。东亚峰会各成员应顺应地区国家普遍愿望，尊重地区国家正当要求，坚持东亚特色的多边主义，恪守区域合作的基本原则，为确保东亚持久和平和繁荣发展多做积极贡献。

王毅还就跨境水资源合作、朝鲜半岛、若开邦等问题阐述了中方立场。

(责编：艾雯、燕勐)
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