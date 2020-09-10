综合消息：俄疫苗3期研究志愿者开始接种 格鲁吉亚疫情反弹

新华社莫斯科9月9日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯申请参加“卫星V”新冠疫苗3期临床研究的部分志愿者9日开始接种该疫苗；格鲁吉亚疫情反弹，政府加强了防控措施；哈萨克斯坦为防新冠病毒与流感病毒危害叠加，今年将提前为民众接种流感疫苗。

据俄罗斯防疫指挥部9日消息，过去24小时俄新增确诊病例5218例，累计确诊1041007例，累计治愈856458例，累计死亡18135例。

据俄新社9日消息，“卫星V”疫苗3期临床研究中的部分志愿者9日开始接种疫苗；俄研发单位已推出一款移动应用程序，每名志愿者可用该程序向医院报告自己接种后的状况。莫斯科市副市长拉科娃9日表示，申请接种疫苗的莫斯科居民已超过3.5万人。

另据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站9日消息，当天在俄联邦各主体当中，莫斯科市、莫斯科州、斯摩棱斯克州的累计确诊病例数增速最慢，均为0.2%。俄卫生部首席流行病学家布里科8日表示，随着休假人员返岗、学校开学，俄新冠患者占总人口的比例在9月份会上升，但不会再现今年春季那样的疫情暴发。

乌克兰9日报告新增确诊病例2551例，累计确诊143030例，累计治愈64703例，累计死亡2979例。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫9日表示，目前该国新冠患者病亡率约为2.1%，比4月初下降了30%。乌克兰国家通讯社9日报道说，乌克兰最高拉达（议会）国家安全、国防与情报委员会的1名工作人员被确诊感染新冠病毒，因这名工作人员可能与高级别官员有密切接触，目前该委员会已进入隔离工作模式并取消了本周所有活动安排。

格鲁吉亚9日报告新增确诊病例44例，累计确诊1773例，累计治愈1325例，累计死亡19例。格鲁吉亚8日报告新增病例45例，创出现疫情以来单日纪录。为应对疫情反弹，格政府9日宣布一系列防控措施，包括从10日起禁止举行婚礼、葬礼和节日庆祝等聚集活动，停办参加人数超过200人的大型文体活动，将影剧院等公共场所重新开放的时间由原定的10月1日推迟到11月1日。

哈萨克斯坦9日报告累计确诊病例106498例，累计治愈100042例，累计死亡1640例。哈卫生部9日表示，为防止新冠病毒与流感病毒的危害叠加，哈将从本月15日起为民众接种流感疫苗，这一时间比往年提前了约两周。

吉尔吉斯斯坦9日报告新增确诊病例87例，累计确诊44613例，累计治愈40336例，累计死亡1063例。吉总理博罗诺夫8日说，该国正建设7所可收治新冠患者的医院，并为可能出现的第二波疫情作防控准备。

亚欧地区还有一些国家9日更新了累计确诊病例数，其中亚美尼亚45152例，乌兹别克斯坦44557例，塔吉克斯坦8860例。（执笔记者：栾海；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

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