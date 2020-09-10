人民网>>国际

综合消息：俄疫苗3期研究志愿者开始接种 格鲁吉亚疫情反弹

2020年09月10日08:47  来源：新华网
 

新华社莫斯科9月9日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯申请参加“卫星V”新冠疫苗3期临床研究的部分志愿者9日开始接种该疫苗；格鲁吉亚疫情反弹，政府加强了防控措施；哈萨克斯坦为防新冠病毒与流感病毒危害叠加，今年将提前为民众接种流感疫苗。

据俄罗斯防疫指挥部9日消息，过去24小时俄新增确诊病例5218例，累计确诊1041007例，累计治愈856458例，累计死亡18135例。

据俄新社9日消息，“卫星V”疫苗3期临床研究中的部分志愿者9日开始接种疫苗；俄研发单位已推出一款移动应用程序，每名志愿者可用该程序向医院报告自己接种后的状况。莫斯科市副市长拉科娃9日表示，申请接种疫苗的莫斯科居民已超过3.5万人。

另据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站9日消息，当天在俄联邦各主体当中，莫斯科市、莫斯科州、斯摩棱斯克州的累计确诊病例数增速最慢，均为0.2%。俄卫生部首席流行病学家布里科8日表示，随着休假人员返岗、学校开学，俄新冠患者占总人口的比例在9月份会上升，但不会再现今年春季那样的疫情暴发。

乌克兰9日报告新增确诊病例2551例，累计确诊143030例，累计治愈64703例，累计死亡2979例。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫9日表示，目前该国新冠患者病亡率约为2.1%，比4月初下降了30%。乌克兰国家通讯社9日报道说，乌克兰最高拉达（议会）国家安全、国防与情报委员会的1名工作人员被确诊感染新冠病毒，因这名工作人员可能与高级别官员有密切接触，目前该委员会已进入隔离工作模式并取消了本周所有活动安排。

格鲁吉亚9日报告新增确诊病例44例，累计确诊1773例，累计治愈1325例，累计死亡19例。格鲁吉亚8日报告新增病例45例，创出现疫情以来单日纪录。为应对疫情反弹，格政府9日宣布一系列防控措施，包括从10日起禁止举行婚礼、葬礼和节日庆祝等聚集活动，停办参加人数超过200人的大型文体活动，将影剧院等公共场所重新开放的时间由原定的10月1日推迟到11月1日。

哈萨克斯坦9日报告累计确诊病例106498例，累计治愈100042例，累计死亡1640例。哈卫生部9日表示，为防止新冠病毒与流感病毒的危害叠加，哈将从本月15日起为民众接种流感疫苗，这一时间比往年提前了约两周。

吉尔吉斯斯坦9日报告新增确诊病例87例，累计确诊44613例，累计治愈40336例，累计死亡1063例。吉总理博罗诺夫8日说，该国正建设7所可收治新冠患者的医院，并为可能出现的第二波疫情作防控准备。

亚欧地区还有一些国家9日更新了累计确诊病例数，其中亚美尼亚45152例，乌兹别克斯坦44557例，塔吉克斯坦8860例。（执笔记者：栾海；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved