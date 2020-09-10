科技部：让海内外人才享受“中国机遇”

据新华社电 （记者张泉）中国科学技术部部长王志刚近日表示，中国将以更加积极的态度、更加务实的举措深入开展国际科技合作，切实保障人才合法权益，让海内外人才在享受“中国机遇”的同时，各得其所、大展其长，以科技的力量、创新的智慧，为推动全球治理体系变革、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

王志刚是在9月7日举行的第十八届中国国际人才交流大会网上大会启动仪式上作出上述表述的，启动仪式在北京、深圳、莫斯科三地以视频连线方式举行。本届大会以“融全球智力 促创新合作 谋共同发展”为主题，邀请来自各国的科学家、工程师、企业家汇聚一堂，并邀请俄罗斯作为主宾国参会，共同举办以中俄科技创新合作为主题的系列活动。

王志刚说，积极融入全球创新网络、参与全球科技治理，是中国政府始终坚持的理念。在新冠肺炎疫情全球肆虐、科技全球化大势遭遇逆全球化冲击阻隔的背景下，大会的召开对于增进各方交流合作、共谋创新发展，具有重要意义。

大会设置“虚拟展厅”“项目对接”“主宾国”“线上招聘”“在线服务”等5大功能区，通过网络平台开展展览展示、论坛研讨、对接交流等活动。至今年底，大会还将通过举办一系列在线交流活动，充分发挥网上大会的独特作用，服务各方更好开展国际科技创新合作和国际人才交流活动。

(责编：艾雯、燕勐)