让世界各国人民永享和平安宁

习近平主席9月3日在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上发表重要讲话指出，这个伟大胜利，是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点、也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分，是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。接受本报记者采访的国际人士表示，中国人民抗日战争的伟大胜利，重新确立了中国在世界上的大国地位。战后建立的国际秩序来之不易，国际社会应共同珍爱和平，反对霸权主义和强权政治，携手推动世界和平发展。

“中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分”

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德表示，作为近代以来中华民族从陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点，抗日战争的胜利唤起了民族团结的巨大力量，也重新确立了中国在世界上的大国地位。

“中国人民的抗战勇气和英勇行为值得尊敬。”中俄友好、和平与发展委员会智库委员会俄方主席维克多·伊万诺夫表示，中国人民英勇地与日本军国主义侵略者作战14年，取得抗日战争伟大胜利的同时，也赢得了世界人民的尊重。

“中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，在整个中国革命史上具有重大意义。”韩国仁川大学教授金志焕认为，从中国近代史来说，抗日战争是中国人民取得反抗外来侵略的第一次完全胜利，这也极大鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

“习近平主席的重要讲话反映出中国人民对浴血奋战换来的和平的珍视。牢记历史、不忘国耻，又释放出维护世界和平的坚定决心，传递出中国和平发展的正能量。”南非资深外交官格特·格罗布勒表示，中国战场是二战期间抵抗日本军国主义侵略的主战场，在取得世界反法西斯战争的胜利中发挥了重要作用。世界应该铭记并感谢中国人民在反法西斯战争中的贡献。

“作为世界反法西斯战争的重要组成部分，九一八事变后，中国人民就在东北地区奋起抵抗，揭开了世界反法西斯战争的序幕。”埃及开罗大学政治学教授纳菲表示，习近平主席发表的重要讲话，传递出中国人民对来之不易的和平的珍爱，以及对维护和平的坚定信心。

“中国的发展是和平的发展，以维护世界和平、促进共同发展为目的”

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至认为，中国人民抗日战争的胜利，改写了近代百年中国被迫割地赔款的耻辱历史。中国人民抗日战争胜利是和平与正义的胜利，是人类进步事业的胜利。

“我们必须牢记历史，在为战争的胜利感到自豪的同时，也应付出努力避免重蹈覆辙。”巴西里约联邦大学国际政治经济学教授西亚娜·阿尔瓦雷斯说，习近平主席的重要讲话表达了中国不畏任何困难的决心，以及以史为鉴、面向未来、维护和平的愿望，体现出中国坚定不移走和平发展道路的决心。“纪念伟大的胜利，就是要以史为鉴，珍爱和平，共创未来，让世界各国人民永享和平与安宁。”

俄罗斯高等经济大学教授奥列格·马特维切夫说：“面对世界动荡不安，以及一些势力试图篡改历史的情况，俄中两国都认识到共同努力捍卫二战胜利成果的必要性。两国共同纪念战争胜利，表明双方在很多重大问题上持相同或相近立场，这对于防止战争和冲突，维护全球稳定与安全具有重要意义。”

“历史已经证明，在国际关系中，追求偏见、歧视和滥用权力会引发混乱甚至战争。”格特·格罗布勒表示，习近平主席的重要讲话发出了铭记历史、反对战争、珍视和平的理性声音。“事实证明，中国的发展是和平的发展，以维护世界和平、促进共同发展为目的。中国政府和人民始终把维护世界和平、反对霸权主义和强权政治作为自己的神圣职责。”

“各国应共同努力，携手构建人类命运共同体”

在元德看来，面对世界百年未有之大变局，构建人类命运共同体为解决世界向何处去等问题提供了全新选择，符合世界各国人民的共同利益。“各国应共同努力，携手构建人类命运共同体，为创造更美好的未来共同努力。”

在墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯看来，中国一直在和平共处五项原则的基础上坚定不移发展与其他国家的友好合作关系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢基础上的新型国际关系。中国选择的是和平发展之路，通过合作实现与各国的“双赢”“多赢”。

“习近平主席的重要讲话以史为鉴、面向未来，展现了中国致力于和平发展的大国担当。”格特·格罗布勒说，世界各国人民应该同心协力，秉持“天下一家”理念，共同推动构建人类命运共同体。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，在当前的国际环境下，只有和平与合作才能帮助人类战胜面临的各种挑战。“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念为世界未来发展指明了方向。”

“中国是具有全球影响力的大国以及国际事务的重要参与者。我们相信，中国未来将继续践行人类命运共同体理念，促进世界的和平与发展。”西亚娜·阿尔瓦雷斯说。

（本报记者吴刚、赵益普、殷新宇、马菲、万宇、黄培昭、刘军国、李晓骁、刘旭霞、花放）

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 04 版）

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