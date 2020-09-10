必须坚定不移走和平发展道路  共同创造人类美好未来

“任何人任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利、破坏中国人民同其他国家人民的交流合作、破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民都绝不答应！”在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上，习近平总书记深刻指出实现中华民族伟大复兴，必须坚定不移走和平发展道路，强调中国人民将一如既往同各国人民携手努力，为创造人类美好未来而不懈奋斗。

近代以后，中国人民遭受列强的侵略、凌辱、掠夺达百年以上，但中国人民不是从中学到弱肉强食的强盗逻辑，而是更加坚定了维护和平的决心。中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利给我们留下的最宝贵启示，就是必须毫不动摇走和平发展道路。新中国成立70多年来，我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国的一寸土地。今天我们纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利，谴责侵略者的残暴，强调牢记历史经验和教训，不是要延续仇恨，而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守，是要以史为鉴、面向未来，共同珍爱和平、维护和平，让中日两国人民世世代代友好下去，让世界各国人民永享和平安宁。

中华民族历来是爱好和平的民族，也历来是维护世界和平的坚定力量。在5000多年的文明发展中，中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐的理念。中国人民崇尚“己所不欲，勿施于人”，血脉中没有称王称霸、穷兵黩武的基因。无论发展到哪一步，中国都永远不称霸、永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。走和平发展道路，是中华民族优秀文化传统的传承和发展，也是中国人民从近代以后苦难遭遇中得出的必然结论。中国主权、安全、发展利益和民族尊严绝不允许任何势力侵犯，同时任何力量也不能动摇我们坚持和平发展的信念。正如习近平总书记所强调的，中国人民热爱和平、珍惜和平，把维护世界和平、反对霸权主义和强权政治作为自己的神圣职责，坚决反对动辄使用武力或以武力威胁处理国际争端，坚决反对打着所谓“民主”、“自由”、“人权”等幌子肆意干涉别国内政。面向未来，中国人民将始终不渝走和平发展道路，始终不渝奉行互利共赢的开放战略，在和平共处五项原则基础上发展同一切国家的友好合作，坚定不移维护世界和平。历史已经证明并将继续证明，中国的发展壮大必将是世界和平力量的发展壮大。

当今世界正处于百年未有之大变局，人类面临许多共同威胁和挑战，没有哪个国家能够独自应对或独善其身。新冠肺炎疫情大流行再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。面对各种全球性问题和挑战，各国人民应该秉持“天下一家”理念，风雨同舟、和衷共济，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展，共同推动构建人类命运共同体，共同推进世界和平与发展的崇高事业，共同建设一个更加美好的地球家园。中国人民将坚持同世界各国人民友好相处，倡导多边主义，完善全球治理，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为建设持久和平、共同繁荣的和谐世界而不懈努力。

鉴往事，知来者。相互尊重、平等相待、和平共处、共同发展，才是人间正道。中国人民的和平生活和发展权利不容侵犯，中国人民同其他国家人民的交流合作不容破坏，人类和平与发展的崇高事业不容破坏！各国人民牢固树立人类命运共同体意识，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，就能让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，共同创造人类美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 04 版）

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