王毅出席中国—东盟外长视频会

人民网北京9月9日电 9月9日，国务委员兼外长王毅出席中国—东盟（10+1）外长视频会，东盟10国外长与会。

王毅表示，面对疫情，中国和东盟国家再次相互支持、共克时艰，走在了全球抗击疫情和疫后复苏的前列。中国和东盟领导人保持密切沟通，举行东盟与中日韩（10+3）领导人特别会议、中国—东盟特别外长会，共同引领地区抗疫合作。我们分享抗疫经验和诊疗技术，相互支援防疫物资和医疗设备，共同支持世界卫生组织发挥应有作用，为全球公共卫生治理作出了积极贡献。我们建立便利人员往来“快捷通道”，加快复工复产，就保持共建“一带一路”合作势头、加强互联互通、维护产业链供应链稳定达成重要共识，共同促进地区经济复苏。中国—东盟经贸投资合作逆势上扬，东盟首次成为中国最大贸易伙伴，务实合作展现出巨大潜力和广阔前景。我们致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，探讨以灵活方式保持“南海行为准则”磋商进程，有效维护南海和本地区的和平稳定。

王毅指出，中国统筹疫情防控和经济发展取得重大成果，成为世界上第一个恢复正增长的主要经济体。中国将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移扩大对外开放，增强国内国际经济联动效应，以自身复苏带动世界共同复苏。这将首先惠及包括东盟在内的地区各国，为双方合作带来新契机、增添新动能。

王毅强调，中方愿同东盟国家一道，着眼疫情长期化、防控常态化的新形势，积极推进后疫情时期交往合作，共同应对国际地区挑战，打造更为紧密的命运共同体。

一是携手彻底战胜疫情。中方愿提出“中国—东盟公共卫生合作倡议”。在疫苗投入使用后优先考虑东盟国家的需求，建立“中国—东盟疫苗之友”，加强信息分享和疫苗生产、研发、使用合作。为东盟抗疫基金提供资金支持，共同建设应急医疗物资储备库，建立中国—东盟公共卫生应急联络机制，推进健康丝绸之路人才培养项目，探讨设立更多合作平台。

二是全力推动地区经济复苏。中方愿优先考虑同东盟国家扩大本币互换规模，进一步扩大双边“快捷通道”适用范围，有序增开商业航班。推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，深化“一带一路”倡议同东盟发展规划对接，稳步推进互联互通项目，助力地区联通和发展提速升级。以今年中国—东盟数字经济合作年为契机，培育创新发展合作新增长点，加强数据安全保护和政策沟通协调。

三是坚持推进可持续发展。加强减贫、防灾减灾、气候变化、环保等领域合作。继续深化澜湄合作和中国—东盟东部增长区合作，推动同“陆海新通道”对接，推进中国—东盟蓝色经济伙伴关系建设。

四是加强中国—东盟合作长远规划。尽早就《落实中国—东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》达成一致，规划未来五年各领域合作方向路径。加强教育、文化、媒体、青年等社会人文领域交流合作，打造双方关系第三大支柱。

王毅表示，中国—东盟关系曾创造多个第一。中方愿同东盟一道，以明年中国—东盟建立对话关系30周年为契机，充实“战略伙伴”关系内涵，开创新的合作时代，推动中国—东盟关系迈上新台阶，使本地区继续成为和平的绿洲、发展的高地。

东盟外长们表示，东盟—中国建立对话关系以来，双方相互尊重、相互信任，在广泛领域开展互利共赢合作，已成为利益交融的战略伙伴。东盟高度评价并感谢中国为东盟一体化发展、地区互联互通提供的有力支持和帮助。中国是第一个同东盟商谈抗疫合作的伙伴，东盟赞赏中方在共同应对疫情方面发挥的领导力和建设性作用。东盟愿加强东盟发展战略同“一带一路”倡议对接和政策协调，继续深化自贸、可持续发展、数字经济和创新等合作，推动东盟—中国关系更上一层楼。东盟欢迎“南海行为准则”磋商取得积极进展，赞同加快磋商进程，形成有实质意义的有效规则。愿同中方一道，共同维护南海和平稳定安全，促进地区发展繁荣。

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