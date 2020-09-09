新华社基辅9月8日电 通讯：服贸会助力乌克兰医疗机构寻得商机

新华社记者李东旭

2020年中国国际服务贸易交易会正在北京举行。连日来，玛丽亚·加兹达和她的干细胞医疗服务团队在乌克兰首都基辅的办公室里忙着与中国客户洽谈赴乌安排。

加兹达是基辅一家干细胞医疗中心的主任医师，曾多次到中国参加展览会，今年受新冠疫情影响未能成行。

加兹达说，医疗中心面向中国开展医疗服务7年来，中国客户数量快速增长，将乌克兰医疗资源与中国客户需求进行有效对接已成为其业务发展的重要方向。

但是，此次疫情让医疗中心的海外业务遭遇困境。由于疫情防控措施导致航班取消、边境关闭，很多目标客户无法顺利抵达乌克兰。

不过，中国举办服贸会的消息让加兹达和她的团队看到了希望。在中国朋友的帮助下，加兹达为医疗中心成功注册了服贸会“云上展厅”。

此次参展带给加兹达很多新鲜感。她说，本届服贸会推出了3D展示平台，参展商可通过视频、图片、文字、邮件、电话、直播、线上洽谈等多种形式，向全世界客户全方位展示自己的产品和服务。而且，相比线下展览，云上展览可以全天不间断进行推介交流，灵活性更高，交流成本更低。

更令加兹达欣喜的是，服贸会已经为她的团队与十多位中国客户成功牵线，双方围绕治疗方案、旅行安排等相关事宜进行了深入交流。

加兹达说，疫情给服务业带来的困难是暂时的，中国举办服贸会给全球服务类企业提供了沟通良机，让大家看到新技术促进全球服务业发展的应用前景，同时也让世界感受到中国在扩大对外开放和推动全球贸易发展方面的努力和决心。

(责编：艾雯、燕勐)