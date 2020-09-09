津巴布韦新闻部长：中国经验为津抗击疫情提供重要帮助

新华社哈拉雷9月8日电（记者张玉亮 王小鹏）津巴布韦新闻部长莫妮卡·穆茨万古瓦近日接受新华社记者采访时表示，新冠疫情发生以来，中国政府和民间团体向津巴布韦提供多批次物资援助，并通过派遣抗疫医疗专家组、视频连线交流等方式，无私地与津方分享抗疫经验，为津方抗击疫情提供了重要帮助。

穆茨万古瓦说，新冠疫情对津巴布韦民众健康造成严重威胁，沉重打击本就脆弱的国家经济。由于西方国家制裁，津巴布韦在应对疫情时捉襟见肘，无法从世界银行和国际货币基金组织获得资金支持。

她说：“在津巴布韦抗击疫情的关键时刻，中国政府和人民伸出援手，向津巴布韦捐赠了大批医疗物资，为一线医护人员提供防护用品。这些医疗物资正是津巴布韦抗击疫情所急需的。”

今年5月中国向津巴布韦派出抗疫医疗专家组，协助该国卫生部门开展抗击新冠疫情的工作。“专家组成员不远万里来到津巴布韦，向津方医护人员传授并一起交流抗疫经验，这些帮助对于津巴布韦抗击疫情是难能可贵的。”穆茨万古瓦表示，中国以实际行动对津巴布韦抗疫事业进行全方位支持，展现了大国形象。

穆茨万古瓦说，今年是中国与津巴布韦建交40周年。40年来，津中两国总是在面对挑战的时候坚定地站在一起。中国人民付出巨大努力，取得了抗疫斗争举世瞩目的成果，而津巴布韦的抗疫工作也已取得积极成效。她表示，希望两国今后在新冠疫苗试验和应用、抗疫经验交流等方面加深合作。

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