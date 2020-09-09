新华社日内瓦9月8日电 专访：中国提供有益抗疫经验 展现负责任大国担当——访世卫组织助理总干事任明辉

新华社记者陈俊侠

世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉日前在日内瓦接受新华社记者专访时说，中国在抗击新冠疫情方面提供了有益经验，积极参与抗疫国际合作展现了负责任大国担当。中国取得的成果让世界对抗击疫情更有信心。

任明辉表示，在没有特效药的情况下，中国有效控制住国内疫情，有序推进复工复产，“取得这样的成果相当不容易”。实践证明中国的抗疫措施是正确的，对其他国家具有很大借鉴意义。

他认为，中国取得突出抗疫成绩，是因为牢牢抓住了四个要素：

一是坚持生命至上。中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，将防控措施落实到位。中国有序推进复工复产，使国家发展获得了持久动力。

二是尊重科学。中国政府重视公共卫生专家的基本科学判断，进行严防严控，取得了良好效果。

三是举国同心。中国人民在防疫方面行动一致、齐心协力。

四是积极参与抗疫国际合作。疫情发生后，中国第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，参与全球防疫科研工作，向其他国家提供物资支持、分享抗疫经验，展现了负责任大国担当。“越是新发传染病，越需要国际合作。中国科学家通过网络与国际专家交流，中国的医生、护士也与外国同行交流经验，这十分宝贵。”

联合国秘书长古特雷斯曾表示，中国人民以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献。对此，任明辉表示，在应对新冠疫情时，中国人民为尽量减轻疫情造成的负面影响，实施严格防疫措施，为遏制疫情作出重要贡献。

任明辉说，目前全球疫情和抗疫进程仍处于胶着阶段。随着检测手段越来越先进、治疗手段越来越明确，全球重症病例和死亡病例在确诊病例中所占比例均在下降。但与此同时，一些国家和地区疫情出现反弹，年轻人感染情况增多，整体形势还不容乐观，各国没有任何理由放松警惕。

任明辉最后指出，目前国际公认的有效新冠疫苗尚未出现，“复阳”、二次感染等新情况接连出现，胶着状态预计还将持续一段时间。他同时强调，中国的疫情防控成果说明，只要公共卫生措施落实到位，即使到了秋冬流感季节，新冠疫情也可以得到有效控制。

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