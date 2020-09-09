专家呼吁中美双方合作应对挑战

新华社北京9月8日电（记者郭雅格 于艾岑）第四届太和文明论坛国际关系分论坛6日至7日以视频方式举行。与会专家批评当前美国政府对华政策，呼吁中美双方开展对话与合作，应对新冠疫情等人类面临的共同挑战。

美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯认为，美国政府不应扭曲夸大中国行为，不应将中国视作战略竞争对手。他呼吁抵制“对华接触失败”谎言，鼓励中美两国重启战略和经济对话，共同应对人类面临的共同威胁。

前美国国务院代理助理国务卿苏珊·桑顿说，中美关系时起时落，但是历史表明，中美合作成果可观。在21世纪人类共同挑战面前，美方逃离全球化是不负责任之举。中美双方应扩大开放，并合作应对开放带来的问题。

前美国白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任埃文·梅代罗斯指出，当前美国政府对华政策与美国主流政界以及商界的意见愈发脱节，美国国务卿蓬佩奥日前发表的涉华演讲并未得到民主党以及共和党的广泛支持。

美国外交政策全国委员会总裁兼首席执行官苏珊·埃利奥特认为，中美关系恶化不仅影响两国，还会影响其他国家，建议两国进行谈判和建设性对话，并合作研发新冠疫苗以及有效治疗方法。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，美国应该学会适应不断发展的中国，中美双方知识分子应在推动两国政府对话和两国合作中发挥积极作用。

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