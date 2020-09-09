综合消息：重大战略成果传递信心 命运与共展现大国担当——多国人士高度评价习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话

新华社北京9月8日电 综合新华社驻外记者报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平8日在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话强调，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当。

多国人士高度评价习近平主席的重要讲话，认为讲话展现了中国抗击新冠疫情取得的重大战略成果，向世界传递了战胜新冠疫情的信心。在全球抗疫过程中，中国积极履行国际义务、同世界各国携手合作，展现了负责任大国的担当。新冠疫情凸显构建人类命运共同体理念的重要意义，世界各国应团结协作、共同应对这一全球性挑战。

树立典范 传递信心

文莱资深媒体人贝仁龙说，中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，说明中国抗击疫情举措的有效性，体现出了中国党和政府对维护人民生命安全和身体健康的高度重视。

菲律宾《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，中国取得抗击疫情斗争重大战略成果令人振奋，为世界人民抗击疫情带来希望。在抗击疫情过程中，中国政府决策高效、行动迅速，展现出强大责任感。中国政府和中国人民体现出的生命至上、尊重科学、团结一心、不屈不挠的精神令人钦佩。

法国席勒研究所研究员、《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃说，面对疫情，中国党和政府始终将人民生命安全和身体健康放在第一位，令人印象深刻。中国政府在信息发布的透明度、防控疫情的执行力和履行国际义务方面，为世界树立了典范。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里表示，中国党和政府坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，制定了清晰的政策防控疫情、救治病患。中国的抗疫努力堪称典范。

天下一家 大国担当

斯里兰卡斯中社会文化合作协会主席英德拉南德·阿贝塞克拉说，讲话中提到的“天下一家”理念，在中国为推动构建人类命运共同体所作的努力中得到印证。对于中国在斯里兰卡疫情肆虐的艰难时期提供的支持和帮助，斯里兰卡人民不会忘记。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，患难见真情，中国通过援助物资、派遣医疗队等方式向其他国家提供帮助，挽救了更多生命，展现出大国担当与道义。

白俄罗斯对外友协主席尼娜·伊万诺娃表示，中国在疫情防控方面取得世界瞩目的重大战略成果，向世界传递了战胜疫情的宝贵信心。中国积极履行国际义务、参与抗疫国际合作，与各国分享抗疫经验，这对各国共同应对疫情严峻挑战意义重大。

贝仁龙说，中国为全球抗疫贡献了智慧和力量。中国通过提供物资和技术援助，为文莱的抗疫工作提供了很大帮助。

命运与共 共克时艰

哈萨克斯坦《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫说，新冠疫情是人类面对的共同挑战，各国应消除分歧偏见，加强团结协作。中国向国际社会提供援助，贡献智慧和力量，积极推动抗疫国际合作，为各国树立了榜样。

阿富汗政治分析师阿卜杜勒·加法尔·加尔德齐非常赞同习近平主席关于秉持人类命运共同体理念应对全球性问题的阐述。他认为，中国提出的构建人类命运共同体等倡议，对世界各国应对共同挑战、建设更美好未来具有重要意义。

李天荣说，面对新冠疫情这一全球性挑战，各国应团结合作、共同应对。中国秉承“天下一家”理念，与各国分享疫情信息、抗疫经验，为其他国家提供抗疫援助，令人敬佩。

赛义德·乔杜里说，疫情发生后，中国第一时间同国际社会分享信息，向包括巴基斯坦在内的许多国家提供帮助，大幅提升了这些国家应对疫情的能力。新冠疫情这一全球性挑战凸显了构建人类命运共同体理念的重要意义。人们越发认识到，各国只有团结协作，才能有效应对全球性问题。（参与记者：薛飞、杨柯、袁梦晨、唐霁、李浩、唐璐、梁辉、魏忠杰、张继业、陈鑫、邹德路）

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