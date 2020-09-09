白俄罗斯总统：可能在宪法改革后提前举行总统选举

新华社莫斯科9月8日电（记者吴刚）白俄罗斯总统卢卡申科8日在接受俄罗斯媒体采访时说，白俄罗斯可能在宪法改革后提前举行总统选举。

卢卡申科当天在白俄罗斯首都明斯克接受今日俄罗斯通讯社等俄媒体联合采访时说，不排除白俄罗斯在宪法改革后提前举行总统选举的可能性。他说，导致当前白俄罗斯局势的原因有两个，一个是外部支持，反对者背后是美国人，他们通过在波兰和捷克的基地操纵局面；另一个是国内因素，白俄罗斯近年来形成了一个“小资产阶级”阶层，他们想谋求权力。

卢卡申科表示，他不会与反对者进行对话。反对者提出的构想对白俄罗斯和白俄罗斯人民是灾难，他们的目的是断绝白俄罗斯和俄罗斯的一切联系。

卢卡申科指出，白俄罗斯准备好与俄罗斯进行一体化建设，在此之前俄白联盟框架下的所有机制应充分发挥作用。

今年8月9日，白俄罗斯举行总统选举，卢卡申科以80.1%的得票率成功连任。明斯克等城市随后多次发生较大规模的抗议活动，对选举结果提出质疑。一些西方国家不承认选举结果，要求白方重新举行选举并计划对部分官员实施制裁。

俄白两国于1999年12月签署成立联盟国家条约。条约规定，两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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