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外交部：中方愿同各国共同打赢全球公共卫生保卫战

2020年09月09日09:39  来源：新华网
 

新华社北京9月8日电（记者朱超）外交部发言人赵立坚8日说，中方愿秉持人类命运共同体理念，继续推进疫情防控国际合作，支持世卫组织发挥全球抗疫领导作用，同各国分享防控和救治经验，继续向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供帮助，共同打赢这场全球公共卫生保卫战。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德7日在新闻发布会上表示，中国成功控制住疫情，值得庆贺。他呼吁世界借鉴中国抗疫采取的三大关键措施：全面建设公共卫生基础设施、培养民众个人责任感，以及不断提升综合救治能力，为应对持续的疫情威胁做好充分准备。中方对此有何回应？

赵立坚说，面对新冠肺炎疫情大流行，中国共产党团结带领14亿中国人民，同疫情开展了殊死较量，取得抗疫斗争的重大战略成果。“这充分展现了中国共产党无比坚强的领导力和最可靠的主心骨作用，展现了中国国家制度和国家治理体系的显著优势，展现了中国人民、中华民族的伟大力量和中华文明的深厚底蕴，也展现了中国负责任大国的自觉担当。”

“今天上午，习近平主席在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话，概括和阐释了伟大的中国抗疫精神，那就是‘生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共’。”赵立坚说，这种精神不仅将贯穿中国抗疫斗争伟大实践的全过程，也将转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

他表示，在中国人民抗疫期间，包括世卫组织在内的国际社会以各种方式向中方提供宝贵支持。中方也在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助，同各国携手合作、共克时艰，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

“正如习近平主席指出，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。”赵立坚说。

(责编：艾雯、燕勐)
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