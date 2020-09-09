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中国代表：中方支持联合国与法语国家组织加强合作

2020年09月09日09:15  来源：新华网
 

新华社联合国9月8日电 中国常驻联合国代表张军8日在安理会关于法语国家组织作用的视频会议上发言，认为安理会同法语国家组织加强互动，对加强多边主义、维护世界和平、促进共同发展具有积极作用。

他说，中方支持联合国及其安理会根据《联合国宪章》第八章有关规定，同区域和次区域组织加强合作。目前有不少法语国家组织成员问题在安理会议程上。法语国家组织可以发挥独特优势，同联合国及其安理会工作形成有益互补，为帮助这些国家实现长治久安作出贡献。

他说，中方欢迎法语国家组织积极开展热点问题的斡旋调解。法语国家间语言相通，文化相近，这是开展有效对话沟通的天然优势。希望法语国家组织同联合国配合，共同推动冲突各方对话协商、建立互信，和平解决分歧。在此过程中，应当遵循各国主权平等原则，尊重各国自主选择的发展道路，维护各国解决自身问题的主导权。

他说，中方期待法语国家组织为联合国维和行动作出更大贡献。联合国一半以上的维和行动在法语国家。中方欢迎法语国家组织积极同联合国、有关地区组织、当事国和维和特派团开展合作，帮助维和人员加强能力建设，提供语言培训等技术支持，更好提高维和行动效果，保障维和人员安全。

他说，中方鼓励法语国家组织成员间互帮互助，加强南北合作，共同推进落实2030年可持续发展目标。

(责编：艾雯、燕勐)
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