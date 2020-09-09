“走出去”“引进来”齐头并进 金融机构加快布局中国市场

作为服贸会八大主题活动之一的金融服务专题展备受关注。

人民网北京9月8日电 （记者乔雪峰） 2020中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）于9月4日-9日在北京举行。

服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会，是中国服务业对外开放的重要窗口。金融服务专题展作为2020年服贸会的八大主题活动之一，同样受到国际国内金融机构的支持与欢迎。据介绍，此次共有国际国内近150余家知名金融机构参加线上线下展览。摩根士丹利、瑞银集团、星展银行、德意志银行、阿布扎比国际金融中心、东亚银行等40余家外资机构的亮相，成为本届展会的一大焦点。

“对外开放全面提升了中国金融业发展水平和金融机构的竞争力，更好满足了经济发展和城乡居民的金融服务需求。因此，中国金融业改革开放的步伐只会愈加稳健和坚定。”北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文表示，站在新的历史节点，服贸会金融服务专题展全力做好服务、搭好台子，力争成为机构境内外联动的纽带和抓手，力促全球服务贸易展现新活力。”

金融机构以服贸会为契机

加快布局中国市场

记者了解到，在2020年服贸会金融服务专题展上，越来越多的外资金融机构以展会为契机和抓手，加快了解和布局中国市场。

作为内地外资银行的重要代表之一，东亚银行（中国）有限公司积极参与服贸会，积极响应并倡导服务贸易和投资的自由化便利化，共同推动全球服务贸易的开放合作与繁荣发展。

“东亚中国对内地的经济发展前景充满信心。”东亚中国执行董事兼行长何舜华表示，东亚中国在粤港澳合作、跨境及贸易金融等领域享有得天独厚的优势，将充分利用海外市场网络，为客户提供包括境外账户与结算、境外融资等在内的一系列跨境金融方案，加强境内外联动，助力内地企业走出去，帮助海外企业走进来，促进服务贸易创新发展。

德意志银行（中国）有限公司北京分行行长尹桢对记者表示，德意志银行创立的初衷是为了促进支持国际贸易往来提供金融支持。中国无疑是德意志银行重点战略市场之一，也是亚太未来重点发展市场。“我们将继续积极布局中国的业务，也希望通过本次服贸会参展向大家全面展示德意志银行本地业务服务能力和海外业务服务能力。”

尹桢介绍，德意志银行在积极发挥连接中外特别是中国和欧洲资本市场桥梁作用的同时，也一直积极参与资本市场的开放各类举措，推动“一带一路”倡议下的国际合作和发展。“未来我们也希望继续发挥企业和机构的专业跨境服务能力，能够服务中资和外资机构。”

卢森堡国际银行相关负责人表示，卢森堡国际银行将积极推动中国和欧洲的双边投资及商贸往来，积极地为准备向中国投资的欧洲企业提供服务，协助他们符合中国监管要求，适应复杂的中国市场。同时，积极地为准备拓展欧洲市场的中资企业提供服务，协助他们符合欧洲监管要求，顺利开展欧洲业务。

中国资本市场持续对外开放

吸引外资“走进来”

中国资本市场持续对外开放取得的成果，也得以在本届展会上集中展现。香港交易所相关负责人表示，香港交易所将继续发挥自身优势,丰富产品体系，优化市场建设，积极服务中国实体经济发展，助力中国资本市场实现更高水平的双向开放。

据介绍，香港交易所在推动国际资本配置在岸及离岸中国相关资产方面的角色越来越重要。截至7月底，香港和海外投资者通过沪深股通持有的内地股票总额近2万亿人民币，内地投资者透过港股通投资港股的持股总额超1.5万亿港元；已有来自全球33个国家和地区的2068家境外机构投资者通过债券通进入境内银行间债券市场，其中包括全球前100家资产管理公司中的72家。

作为外资投行，瑞银一直积极参与中国资本市场的重大交易，发挥跨境平台优势，服务中国企业“走出去”和外资“走进来”。自科创板推出后，瑞银证券保荐昊海生科登陆科创板，成为首家成功保荐科创板IPO项目的外资证券公司。

瑞银亚太区投资银行主管及中国总裁金弘毅表示，中国是瑞银重要的市场。瑞银在华发展已经超过30年。中国金融行业的进一步开放对瑞银在中国的业务来说是一个重大的机遇。“通过服贸会的平台，瑞银希望展示，我们不但是中国资本市场的参与者和受益者，同时也是建设者。”

金融机构积极推动数字战略

加速中国企业数字化

随着“数据”作为一种新型生产要素写入中央文件，以及中共中央、国务院再次将加快培育数据要素市场、完善数据权属界定等重要问题纳入到“顶层设计”中，无疑将推动中国大数据行业的持续增长，以及国内的数据开放。数字战略、数字化在本届展会上也成为高频词汇。

突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，使得金融行业面临着史无前例的考验。与此同时，疫情迫使众多公司将业务及运营由线下转移到线上，加速了中国企业数字化的需求，使之成为2020年中国公司面临的最大挑战和机遇之一。

在本届服贸会金融服务专题展上，路孚特重点展示“一带一路”（BRI Connect）解决方案，中国市场分析(CMA)，路孚特财富管理平台（Refinitiv Workspace），以及BRI白皮书——一带一路背后的数字倡议。

在数字银行领域，星展银行深入了解客户商业模式和产业链运营的需求，致力于充分利用自身的区域网络优势、完整的金融产品线以及在数字领域的丰富经验，为中国客户提供更加便捷、高效和灵活的金融解决方案。

在疫情期间，星展银行更是宣布了一系列数字化举措，旨在帮助企业和个人客户解除后顾之忧，更高效、安心地办理银行业务。这些数字化解决方案作为星展银行数字化转型的举措，也将重点在展会上进行推介。

据了解，瑞银金融科技团队践行从A到E的全球数字战略。“A代表自动化、人工智能”，为瑞银的运营带来效率降低成本；“B 代表区块链” ，探索新的商业模式和新兴技术；“C代表云服务”， 可扩展性、自动化、对数据科学的访问；“代表大数据”指利用数据改善用户体验。ABCD最终要作用于“E (experience)用户体验”，为瑞银以及瑞银的用户改善体验。

值得注意的是，环球银行金融电信协会SWIFT还把SWIFT全球支付创新、全球金融行业新标准ISO20022、Sibos 2020等新型服务带到展会上。

(责编：张信凤、燕勐)