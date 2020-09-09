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安倍热门接班人选释放提前选举信号

2020年09月09日08:35  来源：新华网
 

日本首相安倍晋三的热门接班人、内阁官房长官菅义伟7日接受日本《朝日新闻》专访时表露提前选举的可能性。菅义伟在党首竞选中获得压倒性支持。

安倍上月底宣布辞职以来，安倍内阁所获支持率大幅升高。

【赢面大】

《朝日新闻》8日刊发对菅义伟的专访。

就国会选举时机，菅义伟说：“首相有权解散众议院（提前举行选举），如果下任首相决定解散众议院，那就解散，如果首相说不，那就不解散。”

本届国会众议员任期还有一年多。共同社解读，菅义伟上述表态意味着他不排除在当选首相后提前举行选举。

执政党自由民主党8日正式启动竞选，定于14日投票选出新党总裁。三名候选人中，菅义伟获得党内5个派系和大约30名无派系国会议员支持，领先优势明显；前外务大臣岸田文雄、前防卫大臣石破茂由各自领导的派系支持。

菅义伟打算延续安倍政权的政策，岸田主张缩小贫富差距，石破以实现内需主导型经济为目标。三人将争夺共计535张选票，即394张国会议员票和47个都道府县各3张选票。

由于自民党和公明党组成的执政联盟在国会掌握绝对优势，自民党总裁将出任首相。

【支持多】

日本新闻网（JNN）7日发布的最新民调结果显示，安倍内阁所获支持率达到62.4%，相比一个月前大幅增加27个百分点。71%的受调查者肯定安倍政权7年8个月的表现。

最新民调中，自民党所获支持率为43.2%，是安倍2012年再次执政以来，自民党所获最高支持率。与之相比，62%的回答者“不期待”在野党合并组建新党。

作为安倍政权七年多“大管家”，菅义伟在这次民调中以48%的支持率位居“最合适的继任首相人选”第一位，其次为石破27%，岸田6%。

一名不愿公开姓名的自民党人士告诉日本《现代商业》网站，副首相兼财务大臣麻生太郎尤其希望菅义伟尽早解散众议院。在自民党支持率上升、在野党支持率低迷的背景下，叠加菅义伟的人气效应，“各种有利因素齐备，这种东风不长吹，不管怎么说要趁早（提前选举）”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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