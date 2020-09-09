凝聚共识  深化合作(大使随笔)

一年一度的东亚合作系列外长会即将举行。当前，东亚国家正聚焦合作抗疫和恢复经济两大任务，期待进一步深化合作，尽早战胜疫情。然而，个别域外国家出于国内政治和地缘政治考量，挑拨地区国家间关系，企图破坏东亚合作进程。在此背景下，今年的系列外长会格外引人注目。

中国和东盟是引领和推动东亚合作的主要力量。新冠肺炎疫情暴发以来，中国和东盟友好合作关系非但没有停滞，反而历经淬炼得到升华。习近平主席等中国领导人与东盟国家领导人开展频密的线上“云外交”，及时传递信心与支持，提供有力政治引领。双方部长和医疗专家举行常态化沟通交流，分享抗疫经验，开展疫苗合作，积极推动构建卫生健康共同体。中国与不少东盟国家建立“快捷通道”和“绿色通道”，便利人员往来和货物流通，确保产业链供应链稳定。

中国和东盟经贸合作逆势增长。今年上半年，中国和东盟货物进出口总额达2.09万亿元人民币，增幅达5.6%。东盟跃升为中国最大贸易伙伴，从而实现双方互为最大贸易伙伴的历史性突破。

中国与东盟高质量共建“一带一路”成果丰硕。今年以来，双方密切协调，坚持疫情防控和生产施工并重。中老铁路、雅万高铁、金边—西哈努克港高速公路等“一带一路”建设重大项目稳步推进，为东盟国家经济社会重回正轨提供了强劲助力。

中国和东盟数字经济合作方兴未艾。今年是中国—东盟数字经济合作年。双方发挥互补优势，积极开拓智慧城市、人工智能、5G、大数据等领域合作，打造合作新高地。

疫情没有隔断双方人民交往。中国和东盟2019年人员往来达到6000万人次。面对疫情，双方民众通过捐款、捐物、祈福和录制祝福视频等方式为彼此加油鼓劲，进一步促进了民心相通。双方媒体、智库、青年等不同界别举行多次视频交流对话，不断增进相互了解和认同。

中国和东盟共同坚守多边主义，守护地区共同价值理念。双方积极推动今年年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以实现更高水平的区域经济一体化，维护自由贸易。

中国和东盟合作硕果累累，中国对东亚合作的投入和贡献有目共睹。反观美国，美方大搞单边主义和保护主义，不断制造南海紧张局势，企图破坏中国同东盟国家关系，搅乱地区局势。这与当前地区国家求稳定、谋发展、促合作的时代潮流背道而驰，地区国家不会上当。中国与东盟国家将牢牢把握南海事务主导权，继续秉持“双轨思路”处理南海争议，尽快达成“南海行为准则”，共同把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。

相信中国和东盟作为志同道合的好邻居、好朋友、好伙伴，将会在今年的东亚合作系列外长会上排除干扰和杂音，在共同抗疫和复苏经济两大任务上进一步凝聚共识、深化合作，共同发出维护地区和平稳定和促进经济恢复增长的最强音。坚信在中国和东盟共同推动下，东亚区域合作必将在克服疫情危机的过程中实现新的提升。

（作者为中国驻东盟大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 16 版）

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