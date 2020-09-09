在华外国商协会座谈会召开

本报北京9月8日电 国务院副总理胡春华8日在京主持召开在华外国商协会座谈会。他强调，中国将坚定不移推动更高水平对外开放，为外资企业创造更加良好的营商环境，带来更多发展机遇。

胡春华指出，在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，经济企稳向好。广大在华外资企业经受住了疫情带来的各种考验，主动应对环境变化、稳定生产经营，带动上下游企业渡过难关，为中国经济向好发展、促进就业稳定做出了重要贡献。中国政府将完善相关政策，为外资企业在华更好发展创造条件，从而共同努力、共克时艰。

胡春华强调，对外开放是中国的基本国策，不会因为一时一事而动摇。中国正在以实施外商投资法及其实施条例、《优化营商环境条例》等为契机，加快健全外商投资促进、保护和服务体系，从制度和机制入手，着力解决外资企业关切。同时，中国出台的各项优惠政策对外资企业也同等适用。希望在华外国商协会发挥更大作用，推动中外企业建立更加紧密的联系，帮助外资企业进一步坚定在中国发展的信心。

座谈会上，胡春华认真听取了各参会代表提出的意见建议。来自欧盟、法国、德国、日本、韩国、俄罗斯、英国、美国等国家和地区的商协会代表参加座谈会。

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 04 版）

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