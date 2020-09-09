人民网>>国际

在华外国商协会座谈会召开

胡春华主持

2020年09月09日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月8日电  国务院副总理胡春华8日在京主持召开在华外国商协会座谈会。他强调，中国将坚定不移推动更高水平对外开放，为外资企业创造更加良好的营商环境，带来更多发展机遇。

　　胡春华指出，在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，经济企稳向好。广大在华外资企业经受住了疫情带来的各种考验，主动应对环境变化、稳定生产经营，带动上下游企业渡过难关，为中国经济向好发展、促进就业稳定做出了重要贡献。中国政府将完善相关政策，为外资企业在华更好发展创造条件，从而共同努力、共克时艰。

　　胡春华强调，对外开放是中国的基本国策，不会因为一时一事而动摇。中国正在以实施外商投资法及其实施条例、《优化营商环境条例》等为契机，加快健全外商投资促进、保护和服务体系，从制度和机制入手，着力解决外资企业关切。同时，中国出台的各项优惠政策对外资企业也同等适用。希望在华外国商协会发挥更大作用，推动中外企业建立更加紧密的联系，帮助外资企业进一步坚定在中国发展的信心。

　　座谈会上，胡春华认真听取了各参会代表提出的意见建议。来自欧盟、法国、德国、日本、韩国、俄罗斯、英国、美国等国家和地区的商协会代表参加座谈会。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月09日 04 版）
(责编：牛镛、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved