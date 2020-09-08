印尼病毒检测区域差距悬殊 佐科内阁会批评卫生部长

人民网雅加达9月8日电（记者 张杰）印尼总统佐科9月7日在总统府主持的全体内阁会议上表示，印尼国内目前一些省区新冠病毒检测量差距悬殊，有的省区检测量极高，有的则过低，这使得最终检测获得的疫情状况和分布与实际不符。佐科就此对卫生部长提出了批评，并指示卫生部长拟制更好、更全面的检测规划，包括每个省必须配备符合实际需要的检测化验室和分发的检测试剂数量。目前印尼所有省区当中，首都雅加达检测能力最高，约占全国每日PCR总检测量的48%，且具备检测能力实验室大部分集中在爪哇岛，外岛和边疆省份检验能力较低，这也使得目前确诊病例集中在爪哇岛省份，没有真实反映印尼的疫情状况，对中央和地方制定抗疫政策带来影响。

佐科在会议上提出，目前国内疫情主要有三种模式的大规模感染群体，即办公室群体性感染、家庭族群群体性感染和地方首长选举群体性感染。针对2020年底将举行地方首长选举，佐科指示内政部长要果断地在每个选举阶段执行防疫卫生守则，对于违反选举法规和卫生防疫规定的候选人选举监管机构要立即进行警告和惩戒。

佐科还在内阁会议上强调，疫情期间，中央政府要将公共卫生和社会安定放在首要考虑的位置。经济的全面恢复必须提前处理好公共卫生问题：“我们自然希望尽快重启经济活动，但在卫生问题得到解决之前就重启经济是非常危险的。”他指示疫情防控与经济复苏工作组、卫生部、警察和军队将抗击疫情工作认真地作为目前的首要工作，并提醒各地方政府在进行审慎评估之后再决定是否开放经济领域。

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