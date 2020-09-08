200多名联合国驻叙人员感染新冠

联合国官员说，叙利亚新冠疫情近两个月来迅速蔓延，已有超过200名联合国工作人员在叙境内感染新冠病毒。

路透社6日报道，在一封致联合国驻叙职员的信中，联合国派驻叙利亚的驻地协调员兼人道主义协调员伊姆兰·里扎告诉各联合国机构主管，正在争取开辟一处医疗设施用于治疗染疫的联合国人员，已进入最后筹备阶段。

作为联合国驻叙最高级官员，里扎在那封落款9月1日的信函中说：“联合国人员出现200多例新冠病例，一些人已经住院，有三人因医疗需求撤离。”

按照人道主义援助人员和医务人员的说法，实际感染人数比这一数字高得多，包括与联合国驻叙援助机构合作的非政府组织所雇数以百计人员。

里扎说，距他上一次向员工通报疫情两个月，叙利亚报告的确诊病例数已是当时的10倍。叙卫生部数据显示，该国3月23日报告首例新冠病例，如今累计新冠病例达3171例，累计死亡病例134例。非政府组织和医务人员说，大多数新冠病例集中在首都大马士革。

路透社报道，大马士革一些医务人员质疑叙政府发布的疫情数据不实，叙政府否认有所隐瞒，但承认病毒检测量有限。一些抗疫援助人员说，近几周有不少医护人员病死。

由于叙利亚卫生基础设施因战争遭到破坏，医疗用品有限，联合国方面对该国疫情传播速度表示担忧。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)