共同的抗战 深厚的友谊(观点)

中国人民抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争，也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。中国全民族抗战，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场。中国共产党不仅积极倡导建立抗日民族统一战线，而且有力推动了世界反法西斯联盟的建立。中国人民抗日战争为争取世界和平的伟大事业，作出了彪炳史册的历史贡献。习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上指出：“这个伟大胜利，是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点、也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分，是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。”

中国抗战的命运与人类的命运密切相关。中国人民不仅为民族独立而战，也为全人类和平而战。毛泽东同志指出：“伟大的中国抗战，不但是中国的事，东方的事，也是世界的事……我们的敌人是世界性的敌人，中国的抗战是世界性的抗战。”在这场正义与邪恶、光明与黑暗、进步与反动的殊死搏斗中，中国人民和世界反法西斯力量结成统一战线，相互支援、相互配合，终于打败了侵略者。

中国人民永远不会忘记，世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争给予的宝贵援助和支持。抗日战争时期，许多国际友人不远万里来到中国，把中国抗战事业作为自己的事业，不少人甚至为此献出了宝贵生命。在他们身上，体现了崇高的国际主义精神以及为正义和良知无私奉献的精神。约翰·拉贝、约翰·马吉、辛德贝格、饶家驹等许多国际友人在南京大屠杀和其他惨案中为中国难民提供帮助，苏联航空志愿队和美国飞虎队与中国人民并肩作战，白求恩、柯棣华、马海德、傅莱、汉斯·米勒、罗生特、琼·尤恩等医护人员来华救死扶伤，埃德加·斯诺、史沫特莱、爱泼斯坦、汉斯·希伯等一大批新闻记者及时而详尽地向国际社会介绍中国军民的抗战情况，从舆论上支持中国人民抗日战争。新西兰友人路易·艾黎等发起成立中国工业合作协会，开展经济救亡运动。英国友人林迈可、班·威廉和克兰尔夫妇等人参加了科技工作，为中国培训了大批技术人才。荷兰友人尤里斯·伊文思、苏联的罗曼·卡尔曼、匈牙利裔美籍摄影记者罗伯特·卡帕等人则用镜头真实记录了中国军民的抗战活动。国际友人援华抗战在增强国际反法西斯力量协同作战方面起到了积极作用。

国际友人在抗战中与中国人民结下深厚友谊，他们表现出来的国际主义精神和无私奉献精神是宝贵的精神财富。为了铭记国际友人对中国抗战所作的牺牲和贡献，时至今日，中国人民每逢抗日战争的重要节点，总要举行各种各样的纪念活动，出版和拍摄反映国际友人与中国抗战的著作与影视作品，采访经历过那场战争的国际友人及其家属，邀请国际友人及其家属参加中国举办的纪念活动。这说明，中华民族是懂得感恩的民族，中国人民是爱好和平的人民。

近年来，中国人民抗日战争纪念馆接待了来自俄罗斯、美国、英国、法国、加拿大、韩国等各国的朋友，他们对中国抗战的历史非常感兴趣，对中国人民以“小米加步枪”战胜日本军国主义侵略者充满敬意。中国人民抗日战争纪念馆与各国纪念二战的博物馆建立广泛联系，共同以二战历史文化遗产为载体，积极传播和平。

经历过抗日战争的中国人民，更加珍惜来之不易的和平。近代以后，中国人民遭受列强的侵略、凌辱、掠夺达百年以上，但中国人民不是从中学到弱肉强食的强盗逻辑，而是更加坚定了维护和平的决心。人类命运休戚与共，各国人民应该秉持“天下一家”理念，共同推动构建人类命运共同体。中国人民将与世界各国人民一道，坚持走和平发展道路，维护世界和平、促进共同发展。

（作者为中国人民抗日战争纪念馆馆长）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 18 版）

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