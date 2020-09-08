一带一路建设将迸发更大活力（国际论坛）

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会高度重视和赞扬。2020年是“一带一路”倡议提出7周年。东盟国家和中国是一衣带水的近邻，对共建“一带一路”倡议持欢迎态度，认为共建“一带一路”给地区发展带来了利好。

共建“一带一路”倡议与泰国及东盟其他国家的发展战略充分对接，共建“一带一路”在该地区取得了很好的成果，给区域国家带来光明发展前景。在共建“一带一路”框架下，中资企业到泰国投资步伐加快，各种大型项目在泰国落地开花。泰国和中国之间合作领域广泛，投资渠道众多，中国企业在泰国的影响力日益提升。泰中经济层面的合作，带动了两国其他领域的交流，促进了地区和平、稳定、繁荣与可持续发展。

为提升国家工业竞争力，泰国政府于2016年正式提出“泰国4.0”战略，包括推动泰国东部经济走廊、南部经济走廊建设等重要项目。泰中高铁合作项目也是泰国政府力推的大工程之一。泰国政府积极推动“泰国4.0”战略和“一带一路”倡议的充分对接，不断推出惠及外商投资的政策，促进泰国同中国以及其他东盟国家的经贸一体化建设。此外，泰国也在加强与中国及周边国家的政治互信、文化交流，推动构建利益共同体、责任共同体、命运共同体。

“一带一路”倡议是一项增进各国理解互信、加强全方位交流与和平合作的重大倡议，共建“一带一路”促进了区域各国的共同发展、共同繁荣。以泰国为代表的东盟成员国，在共建“一带一路”框架下已经同中国建立了较为完善的对话、合作机制。未来，共建“一带一路”将迸发出更大的活力，东盟国家愿意和中国携手共建中国—东盟命运共同体。

高质量共建“一带一路”，有利于推动东盟一体化进程。当前，贸易保护主义在全球范围内抬头，东盟整体经济受到外部贸易壁垒的影响。在这种情况下，“一带一路”倡议将更符合东盟各国的经济利益和一体化需求。只要中国和东盟国家继续加强政治互信，相互开放市场，就可以有效抵御外部贸易风险，双方互利共赢的局面将进一步发展。

“一带一路”倡议以共商共建共享为原则，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神为指引，这与东南亚国家所秉持的殊途同归、多元包容、均衡发展的发展理念、文化哲学和战略观念有诸多契合之处。因此，共建“一带一路”的过程，也是中国和东盟国家就发展理念进行交流与沟通的过程，有利于中国和东盟、东盟成员国加强伙伴关系。

当前，世界正处于新一轮科技革命和产业转型的过程中。泰国和其他东盟国家都愿意以共建“一带一路”合作为契机，与中国互相借鉴发展经验，充分利用各自的科技发展成果。长远来看，共建“一带一路”无疑将给东盟地区的发展带来更多宝贵机遇。

（作者为泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 06 版）

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