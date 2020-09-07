“厨余垃圾变废为宝” 推动中国青少年实践可持续发展目标

人民网讯 为引导青少年树立勤俭节约理念，将节能减排、变废为宝理念融入日常生活，同时培养青少年创新意识、提高青少年创新能力，9月6日，“可持续发展青少年在行动——厨余垃圾变废为宝”活动在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心启动。参与堆肥活动的20组家庭代表和130组线上收看家庭一起，积极参与答疑。联合国驻华机构代表、海淀区团委代表及专家学者、社会组织代表等参加启动仪式。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛表示，“新冠肺炎疫情在全球持续蔓延再次警醒我们人类健康和可持续发展的重要性，希望青少年通过参加厨余堆肥活动，传承勤俭节约的优良传统，用自己的行动来践行可持续发展理念，共同保护环境和人类福祉。”

联合国志愿人员组织（UNV）中国办公室主任张楠与大家分享了青少年参与实践可持续发展理念的意义，希望青少年朋友在参加活动的过程中提高对联合国可持续发展目标的认识与理解，积极参与到相关志愿服务中来，帮助他人、服务社会。

活动现场，联合国开发计划署（UNDP）驻华代表处青年发展专家高鑫以问答的方式让大家了解节约资源、保护环境的重要意义；中国农业大学资源与环境学院环境科学与工程系副教授罗文海深入浅出地讲解了厨余堆肥的原理和具体操作方法；英国国际教育协会（BIEA）科创主席大卫·汉森（David Hanson）以线上视频的方式分享了厨余堆肥的重要意义和STEM教育的理念。

参与活动的青少年在接下来的2个月时间内将亲手实践把厨余垃圾转变为“营养土壤”，开展家庭绿色种植活动，通过劳动创造美好生活，用劳动美化生活。同期英国50名学生进行厨余堆肥活动，中英青少年可以分享创意，共同总结经验，一起交流提高。学生代表邢庭赫同学分享了他对环保的理解和对堆肥活动的期待。

活动将通过“劳动创造美”和“科创环保生活”理念赋能青少年，为疫情期间青少年参与实践可持续发展目标提供舞台。

(责编：李婷(实习生)、常红)