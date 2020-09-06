原标题：携手推动世界经济尽快复苏 宣示中国扩大开放坚定决心——海外人士积极评价习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

新华社北京9月6日电 国家主席习近平4日在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞强调，中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

海外人士认为，在全球范围新冠肺炎疫情尚未得到全面控制、经济全球化遭遇逆流的时刻，习近平主席的致辞表明，中国正切实推动世界经济尽快复苏，并将坚定不移扩大对外开放。这让世界再次感受到中国负责任大国的担当。

增强信心再出发

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨对习近平主席提出的倡议深表赞同。她认为，这体现了中国恢复经济发展的信心，也是中国推动技术创新和服务业发展的具体行动。中国支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，为世界各地发展经济、复工复产提供了具体范例。

阿根廷主管知识经济领域的副国务秘书玛丽亚·阿波利托说，在疫情肆虐全球的大背景下，服贸会是中国向全世界释放其经济积极复苏的信号，体现出中国日益向其他国家开放市场的理念，体现出中国愿意与各国展开互惠共赢的合作。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，受新冠疫情影响，目前全球经济处于停滞状态。中国在这个时候举办世界性的服务贸易盛会，让世人对新冠疫情后的新商务模式充满期待。

波黑政治评论家法鲁克·博里奇说，服贸会召开的时机很不寻常，世界多数地区新冠疫情仍在肆虐，而中国也仍面临防控疫情的艰巨任务。服贸会充分显示，在人类面临多重挑战的当下，中国仍清醒而坚定地推动世界向前发展。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动经济发展的重要力量。服贸会的举办有利于全球共享科技成果、组建全球服务贸易联盟，促进后疫情时代全球服务贸易的长远发展。

互利共赢同发展

亚美尼亚中国-欧亚战略研究中心主任姆格尔·萨哈基扬说，中国举办服贸会有利于促进国际社会实现互利共赢，进一步推动世界多极化的发展，中国的举措为世界各国提供了开展互利合作的宝贵机遇。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，新冠疫情向世界表明，面对全球性的挑战，任何国家和个人都无法独善其身，国际社会只有共同推进多边主义、携手同心，才能找到令人满意的解决问题的方案。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，服贸会的举办体现了中国对不断扩大开放、促进国际合作以及推动世界经济复苏的重视。自疫情暴发以来，沙特消费观念和消费方式发生了明显的转变，沙中两国在电子商务领域有着广阔合作空间。

韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花表示，各国的服务贸易具有各自不同的比较优势，应该通过不断互相交流技术与经验，彼此促进。服贸会将推进全球服务贸易发展。

阿曼马斯喀特媒体集团总裁穆罕默德·泽贾利说，经济全球化是大势所趋，合作与共赢是各国发展经济不可或缺的元素。各国只有携起手来，才能战胜疫情，使世界经济走出停滞不前的困境。习近平主席的致辞道出了爱好和平与发展国家人民的心声。

扩大开放共繁荣

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说，习近平主席的致辞给她感触最深的一点是，在一些国家走上自我封闭的道路时，中国坚定不移地扩大对外开放，坚持国际合作，与世界各国共同开创互利共赢的合作局面。通过服贸会，全世界都有机会共享新技术成果。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，习近平主席在致辞中强调中国将坚定不移扩大对外开放。“我相信，中国必将信守承诺，为世界经济重回正轨贡献力量。中国的行动将让全世界受益。”

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学教授汉弗莱·莫希说，习近平主席的致辞表明中国作为世界贸易大国，将继续扩大对外开放。服贸会的召开对促进世界各国经贸交流具有重要意义。

白俄罗斯白中友协副主席阿莉娜·格里什克维奇说，中国在扩大开放、促进世界和平与发展方面为全世界树立了榜样。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，习近平主席的致辞向世界表明中国开放的大门只会越开越大，中国是世界和平与发展的坚定支持者、维护者和推动者。（参与记者：陆睿、唐霁、张章、李铭、杨元勇、涂一帆、陈威华、赵焱、高竹、郭丹、邓敏、张修智、陈斌杰、倪瑞捷、吴昊、魏忠杰、梁辉）

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