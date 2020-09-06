人民网>>国际

携手推动世界经济尽快复苏 宣示中国扩大开放坚定决心——海外人士积极评价习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

2020年09月06日13:11  来源：新华网
 
原标题：携手推动世界经济尽快复苏 宣示中国扩大开放坚定决心——海外人士积极评价习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

　　新华社北京9月6日电　国家主席习近平4日在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞强调，中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

　　海外人士认为，在全球范围新冠肺炎疫情尚未得到全面控制、经济全球化遭遇逆流的时刻，习近平主席的致辞表明，中国正切实推动世界经济尽快复苏，并将坚定不移扩大对外开放。这让世界再次感受到中国负责任大国的担当。

　　增强信心再出发

　　墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨对习近平主席提出的倡议深表赞同。她认为，这体现了中国恢复经济发展的信心，也是中国推动技术创新和服务业发展的具体行动。中国支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，为世界各地发展经济、复工复产提供了具体范例。

　　阿根廷主管知识经济领域的副国务秘书玛丽亚·阿波利托说，在疫情肆虐全球的大背景下，服贸会是中国向全世界释放其经济积极复苏的信号，体现出中国日益向其他国家开放市场的理念，体现出中国愿意与各国展开互惠共赢的合作。

　　日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，受新冠疫情影响，目前全球经济处于停滞状态。中国在这个时候举办世界性的服务贸易盛会，让世人对新冠疫情后的新商务模式充满期待。

　　波黑政治评论家法鲁克·博里奇说，服贸会召开的时机很不寻常，世界多数地区新冠疫情仍在肆虐，而中国也仍面临防控疫情的艰巨任务。服贸会充分显示，在人类面临多重挑战的当下，中国仍清醒而坚定地推动世界向前发展。

　　摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动经济发展的重要力量。服贸会的举办有利于全球共享科技成果、组建全球服务贸易联盟，促进后疫情时代全球服务贸易的长远发展。

　　互利共赢同发展

　　亚美尼亚中国-欧亚战略研究中心主任姆格尔·萨哈基扬说，中国举办服贸会有利于促进国际社会实现互利共赢，进一步推动世界多极化的发展，中国的举措为世界各国提供了开展互利合作的宝贵机遇。

　　巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，新冠疫情向世界表明，面对全球性的挑战，任何国家和个人都无法独善其身，国际社会只有共同推进多边主义、携手同心，才能找到令人满意的解决问题的方案。

　　沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，服贸会的举办体现了中国对不断扩大开放、促进国际合作以及推动世界经济复苏的重视。自疫情暴发以来，沙特消费观念和消费方式发生了明显的转变，沙中两国在电子商务领域有着广阔合作空间。

　　韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花表示，各国的服务贸易具有各自不同的比较优势，应该通过不断互相交流技术与经验，彼此促进。服贸会将推进全球服务贸易发展。

　　阿曼马斯喀特媒体集团总裁穆罕默德·泽贾利说，经济全球化是大势所趋，合作与共赢是各国发展经济不可或缺的元素。各国只有携起手来，才能战胜疫情，使世界经济走出停滞不前的困境。习近平主席的致辞道出了爱好和平与发展国家人民的心声。

　　扩大开放共繁荣

　　法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说，习近平主席的致辞给她感触最深的一点是，在一些国家走上自我封闭的道路时，中国坚定不移地扩大对外开放，坚持国际合作，与世界各国共同开创互利共赢的合作局面。通过服贸会，全世界都有机会共享新技术成果。

　　波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，习近平主席在致辞中强调中国将坚定不移扩大对外开放。“我相信，中国必将信守承诺，为世界经济重回正轨贡献力量。中国的行动将让全世界受益。”

　　坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学教授汉弗莱·莫希说，习近平主席的致辞表明中国作为世界贸易大国，将继续扩大对外开放。服贸会的召开对促进世界各国经贸交流具有重要意义。

　　白俄罗斯白中友协副主席阿莉娜·格里什克维奇说，中国在扩大开放、促进世界和平与发展方面为全世界树立了榜样。

　　印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，习近平主席的致辞向世界表明中国开放的大门只会越开越大，中国是世界和平与发展的坚定支持者、维护者和推动者。（参与记者：陆睿、唐霁、张章、李铭、杨元勇、涂一帆、陈威华、赵焱、高竹、郭丹、邓敏、张修智、陈斌杰、倪瑞捷、吴昊、魏忠杰、梁辉）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved